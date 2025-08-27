Україна висловила готовність до зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Цікаво, що більшість місць, де б теоретично вона могла відбутись, не підходить або Україні, або Росії.

Тому зустріч може бути на Близькому Сході або в Туреччині. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що поки що Росія може не погоджуватись на неї.

Де зустріч Путіна та Зеленського точно не відбудеться?

Ексспівробітник СБУ зазначив, що росіяни неодноразово вкидали в інфопростір пропозицію, щоб Зеленський приїхав на зустріч з Путіним до Москви. Однак цього точно не відбудеться. Так само російський диктатор не приїде до Києва.

Для нашої країни також неприйнятні Мінськ та Угорщина. Вони не можуть бути нейтральними. Раніше в Мінську наші делегації були під ковпаком російської ФСБ і КДБ – вони намагались наших дипломатів контролювати та підслуховувати в їхніх номерах. Тим часом для Кремля неприйнятна Європа, Путін боїться туди їхати, зокрема з огляду на небезпеку перельоту,

– пояснив він.

Тому, за словами Ступака, залишається кілька варіантів місця для зустрічі – Туреччина та країни Близького Сходу. Ці країни підійдуть і Україні, і Росії.

Водночас ексспівробітник СБУ додав, що найближчим часом очікувати зустрічі не варто, бо Росії вона нецікава – у неї є успіхи на фронті. Підґрунтя для зустрічі можна буде хіба напрацювати, коли перед нею будуть зустрічатись невеликі контактні групи обох сторін.

Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо на цей момент?