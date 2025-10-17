В пятницу, 17 октября, в рамках визита в Соединенные Штаты Владимир Зеленский встречается с Дональдом Трампом. Лидеры Украины и США проводят переговоры по урегулированию войны.

Прямая трансляция встречи Зеленского и Трампа

Украинский и американский президенты встретились в Вашингтоне. Владимир Зеленский прибыл в официальную резиденцию лидера Соединенных Штатов Америки.

Около 20:30 Зеленский встретился с Трампом, они сразу зашли в Белый дом, не дав комментариев.

Ожидается, что после встречи оба руководителя стран дадут пресс-конференцию журналистам.

Это уже третья встреча украинского и американского лидеров в Белом доме. Прошлая встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне была 18 августа, то есть почти 2 месяца назад.

Также президент Украины и США виделись 23 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

На какой результат рассчитывает Зеленский после переговоров с Трампом?