17 октября, 20:28
Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: онлайн-трансляция

Владислав Кравцов, Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский встречается с Дональдом Трампом в Вашингтоне для переговоров по урегулированию войны.
  • Это третья встреча лидеров в Белом доме, последняя состоялась почти 2 месяца назад 18 августа.

В пятницу, 17 октября, в рамках визита в Соединенные Штаты Владимир Зеленский встречается с Дональдом Трампом. Лидеры Украины и США проводят переговоры по урегулированию войны.

Прямая трансляция встречи Зеленского и Трампа

Украинский и американский президенты встретились в Вашингтоне. Владимир Зеленский прибыл в официальную резиденцию лидера Соединенных Штатов Америки.

Около 20:30 Зеленский встретился с Трампом, они сразу зашли в Белый дом, не дав комментариев.

Ожидается, что после встречи оба руководителя стран дадут пресс-конференцию журналистам.

Это уже третья встреча украинского и американского лидеров в Белом доме. Прошлая встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне была 18 августа, то есть почти 2 месяца назад.

Также президент Украины и США виделись 23 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Встреча Зеленского и Трампа: смотрите видео

На какой результат рассчитывает Зеленский после переговоров с Трампом?

  • Накануне, 16 октября самолет президента Украины приземлился в США.

  • В первой части дня Зеленский провел переговоры с представителями американских оборонных компаний, в частности Raytheon и Lockheed Martin. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и способы усиления обороноспособности Украины. Президент сообщил о конкретных потребностях Украины в системах ПВО, ракетах и истребителях.

  • Как отметил руководитель Офиса президента, во время встречи Владимир Зеленский намерен поднять тему расширения перечня американского оружия, которое Вашингтон может предоставить Украине, в частности речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot и дальнобойных ракетах Tomahawk.