Военная помощь может измениться: как на это повлияет встреча Зеленского с Байденом

Президент Владимир Зеленский в течение двух дней находится в США, где уже успел провести несколько важных двусторонних встреч и выступил на Генассамблее ООН. Однако больше всего украинцы ждут встречи главы государства с Джо Байденом.

Украина надеется, что Белый дом наконец-то примет решение о передаче дальнобойных ракет. Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что для нашей страны важно выступление Зеленского в Конгрессе как акт демонстрации благодарности американскому народу, как инструмент для двухпалатной поддержки и поддержки инициативы Белого дома по финансированию украинской обороны в рамках оборонного бюджета США.

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99% вопросов решены

"Такой визит недооценивать не стоит. Он очень насыщен. О теме и весе для Украины выступлений Зеленского в Генеральной ассамблее ООН и на Совбезе ООН сказано немало. Там было много прорывных вещей. Я думаю, что это создает повестку дня минимум на полгода вперед", – отметил Саакян.

По мнению политолога, всегда остается место для личного решения. Что касается передачи ракет ATACMS, 99% вопросов уже решены и все остается исключительно за политической волей.

Здесь могут быть перемены, которые нам не известны. Например, более широкие консультации или трек договоренностей с Китаем по поводу границ помощи Пекина стране-агрессору и по поводу помощи Украине со стороны активности Соединенных Штатов. Или наоборот, шаги Северной Кореи по помощи России могут быть пусковым крючком для того, что США отыграют эту карту ATACMS. А до тех пор, пока КНДР не помогала эта карта придерживалась как якобы сдерживающий фактор,

– сказал Саакян.

Соединенным Штатам важно показывать Глобальному Югу, что не Вашингтон эскалирует войну, помогая Украине, а наоборот, США реагируют на эскалации со стороны России и ее сателлитов.

Какие факторы влияют на передачу Украине ATACMS: смотрите видео

Чем руководствуются США относительно решения о передаче ATACMS

Вопрос ATACMS может быть многомерным и все эти аргументы могут обсудить только за закрытыми дверями на уровне лидеров. Украина излагает свои аргументы и демонстрирует, почему это необходимо, как это минимизирует количество жертв. США в ответ излагают свои аргументы и тогда измеряется столь рационально с точки зрения Вашингтона предоставление Киеву дополнительного типа вооружения.

Такие решения принимаются неэмоционально. Они, прежде всего, принимаются исходя из национального интереса США. Так, как это видит администрация Байдена,

– добавил политолог.

Если бы мир реагировал исключительно так, как необходимо, тогда российской агрессии просто не было бы. Ибо сразу Украина получила бы все для того, чтобы победить Россию. Но мир живет не в "розовых очках", поэтому подходим к геополитике с холодной головой и горячим сердцем.

Передача ракет ATACMS