Військова допомога може змінитись: як на це вплине зустріч Зеленського з Байденом
Президент Володимир Зеленський протягом двох днів перебуває у США, де вже встиг провести кілька надважливих двосторонніх зустрічей та виступив на Генасамблеї ООН. Проте найбільше українці чекають на зустріч глави держави з Джо Байденом.
Україна сподівається, що Білий дім нарешті ухвалить рішення про передачу далекобійних ракет. Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що для нашої країни важливий виступ Зеленського в Конгресі як акт демонстрації вдячності американському народу, як інструмент для двопалатної підтримки й для підтримки ініціативи Білого дому щодо фінансування української оборони в рамках оборонного бюджету США.
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99% питань вирішені
"Такий візит недооцінювати не варто. Він дуже насичений. Про тему й вагу для України виступів Зеленського в Генеральній асамблеї ООН і на Радбезі ООН сказано чимало. Там було багато проривних речей. Я думаю, що це створює порядок денний мінімум на пів року вперед", – зазначив Саакян.
На думку політолога, завжди залишається місце для персонального рішення. Щодо передачі ракет ATACMS 99% питань вже вирішені й все залишається виключно за політичною волею.
Тут можуть бути переміні, які нам невідомі. Наприклад, ширші консультації чи трек домовленостей з Китаєм щодо меж допомоги Пекіна країні-агресору та межами щодо допомоги Україні з боку активності Сполучених Штатів. Або навпаки, кроки Північної Кореї щодо допомоги Росії, можуть бути пусковим гачком для того, що США відіграють цю карту ATACMS. А до того поки КНДР не допомагала ця карта притримувалася як нібито стримуючий фактор,
– мовив Саакян.
Сполученим Штатам важливо показувати Глобальному Півдню, що не Вашингтон ескалює війну, допомагаючи Україні, а навпаки США реагують на ескалації з боку Росії та її сателітів.
Які фактори впливають на передачу Україні ATACMS: дивіться відео
Чим керуються США щодо рішення про передачу ATACMS
Питання ATACMS може бути багатовимірним й всі ці аргументи можуть обговорити тільки за зачиненими дверима на рівні лідерів. Україна викладає свої аргументи та демонструє, чому це необхідно, як це мінімізує кількість жертв тощо. США у відповідь викладають свої аргументи й тоді вимірюється настільки наразі раціонально з погляду Вашингтону надання Києву додаткового типу озброєння.
Такі рішення приймаються неемоційно. Вони насамперед приймаються, виходячи з національного інтересу США. Так, як це бачить адміністрація Байдена,
– додав політолог.
Якби світ реагував виключно так, як необхідно, то тоді російської агресії просто не було б. Бо одразу Україна отримала б все для того, щоб Росію перемогти. Але світ живе не в "рожевих окулярах", тому підходимо до геополітики з холодною головою й гарячим серцем.
Передача ракет ATACMS
- Нещодавно іноземні журналісти повідомили, що адміністрація Байдена значно ближча до рішення про передачу ATACMS, ніж раніше. Однак остаточного рішення ще не прийняли. Коли саме воно станеться – невідомо.
- Водночас Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Україна отримає ці ракети вже восени. Вони суттєво допоможуть контрнаступу ЗСУ.
- Днями Зеленський розповів, що Україна та США "на фінішній прямій" щодо постачання ракет ATACMS. Президент Джо Байден досі розглядає рішення про передачу ATACMS, але рішення має бути позитивним, зауважив глава держави.