Высокая представительница Европейского Союза Кая Каллос встретилась с украинским президентом. Они обсудили ряд вопросов, а главной темой стала энергетика и ее защита от российских ударов.

Как рассказала ведущая 24 Канала Наталья Луценко, Украину заверили в помощи со стороны Евросоюза. Кроме этого, говорили о поставках артиллерийских снарядов, но их количество не разглашают.

Какие ключевые темы обсудил Зеленский с Каллас?

Лидеры сообщили, что вскоре должен заработать 19 пакет санкций против России. Вероятно, это произойдет в конце октября 2025 года. Как только он заработает – Европейский Союз начнет работу над 20 пакетом ограничений.

Также говорили об открытии кластеров и пути Украины в Европейский Союз. Все эти вопросы очень актуальны. Еще одной важной темой была подготовка к зиме. В ЕС заверили, что помогут украинцам пережить все неприятности, которые готовит Россия.

Мы видим, что Россия усилила атаки на гражданскую инфраструктуру, чтобы увеличить страдания украинцев перед началом зимы. ЕС готов помочь ремонтировать критическую инфраструктуру, особенно энергетическую. Также мы готовим пакет поддержки,

– подчеркнула Кая Каллас.

Она добавила, что европейские эксперты, которые занимаются энергетикой, уже оценивают, что нужно Украине для того, чтобы ремонтировать и защищать инфраструктуру, делать все, чтобы у людей был свет, тепло и вода.

Что сказал Зеленский о своем визите в США?

Топ-темой дня остаются дальнобойные ракеты Tomahawk, которые американский президент никак не согласует предоставить Украине. Поэтому говорилось о том, будут ли их поставлять и в каком количестве.

Владимир Зеленский заявил, что во время телефонного разговора с Трампом они обсудили количество ракет, в котором нуждается Украина. Подробнее эту тему обсудят во время встречи.

Уже сейчас в Вашингтоне находится украинская делегация во главе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Наша делегация поехала туда договариваться о системах ПВО и ракетах,

– отметила ведущая 24 Канала.

Ожидается, что в конце недели, президент Зеленский сам поедет в Вашингтон, чтобы продолжить эти договоренности. Также у него запланирован ряд встреч с американскими чиновниками.

"Я думаю и надеюсь, что у меня будет возможность приехать в Вашингтон и встретиться с Трампом. Конечно, у меня еще есть некоторые важные встречи, некоторые военные компании. Не могу делиться деталями по этому поводу. И также определенные встречи с сенаторами, конгрессменами. Главная тема – ПВО. Также будет встреча с энергетическими компаниями", – рассказал Президент Украины.

Кто может оплатить Tomahawk для Украины?

В продолжение этой дискуссии украинские и иностранные журналисты спрашивали, откуда Украина будет брать финансирование на крылатые ракеты, если Вашингтон согласует их передачу.

Украинский президент сказал, что есть три варианта оплаты. Все они потенциально будут работать. Стоит заметить, что системы Tomahawk на экспорт могут стоить до 4 миллионов долларов. Это довольно большая сумма.

Один из вариантов – это программа НАТО – PURL. Через нее мы работаем. Альянс покупает в Америки оружие различного характера и затем передает нам то, что мы нуждаемся. Второй вариант – это история с покупкой напрямую. Мы можем это делать через Mega Deal. Это большая история, к ней еще надо дойти,

– добавил Владимир Зеленский.

А третий вариант – это использование денег из замороженных российских активов. Но, как сказал украинский президент, этот вопрос сначала надо согласовать на политическом уровне. Только после этого можно согласовывать сам механизм выплаты средств Украине.

Украинский лидер передал Каи Каллас, что хотел бы, чтобы вопрос выплаты денег с замороженных российских активов двигался гораздо быстрее.

Со своей стороны, она пообещала выделить нам 10 миллионов евро на создание специального трибунала для рассмотрения российских военных преступлений, а также 6 миллионов евро для помощи депортированным Россией детям и жертвам насилия.

Кая Каллас настаивала, что эту зиму мы перезимуем вместе, и Европейский Союз в этом будет помогать.

Какова ситуация с украинской энергетикой?