Зеленский снова летит во Францию и встретится с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря совершит официальный визит во Францию. Он встретится с президентом Эмманюэлем Макроном

Этот визит состоится всего через две недели после предыдущей поездки украинского лидера во Францию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

Что известно о встрече Зеленского и Макрона?

Как сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец, встреча состоится в Париже в понедельник. Лидеры обсудят пути достижения справедливого и устойчивого мира, продолжат дискуссии, начатые в Женеве, а также вопросы американского мирного плана и координации с европейскими партнерами.

Кроме того, стороны коснутся темы гарантий безопасности для Украины в рамках инициативы "коалиция решительных".

В прошлый визит Зеленский и Макрон подписали историческое соглашение