Зеленський знову летить до Франції та зустрінеться з Макроном

Президент України Володимир Зеленський 1 грудня здійснить офіційний візит до Франції. Він зустрінеться з президентом Емманюелем Макроном

Цей візит відбудеться всього через два тижні після попередньої поїздки українського лідера до Франції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

Що відомо про зустріч Зеленського і Макрона?

Як повідомляє BFMTV з посиланням на Єлисейський палац, зустріч відбудеться у Парижі у понеділок. Лідери обговорять шляхи досягнення справедливого та сталого миру, продовжать дискусії, розпочаті у Женеві, а також питання американського мирного плану та координації з європейськими партнерами.

Крім того, сторони торкнуться теми гарантій безпеки для України в рамках ініціативи "коаліція рішучих".

Минулого візиту Зеленський і Макрон підписали історичну угоду