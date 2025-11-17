Однак йдеться не лише про 100 літаків Rafale F4 для бойової авіації, про що раніше писали ЗМІ. Деталі угоди повідомляє 24 Канал із посиланням на українського президента.

Чого стосується підписана декларація?

Зеленський описав підписання угоди "історичним для обох націй" моментом. Декларація стосується намірів щодо співробітництва у сфері оборонного обладнання.

Зокрема, Україна зможе придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, а саме:

100 літаків Rafale F4 до 2035 року;

системи SAMP-T і радари до систем ППО;

ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби.

Окрім того, уже цього року розпочнуться спільні проєкти між оборонними галузями країн – спільне виробництво дронів-перехоплювачів, робота над розвитком критичних технологій і компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники.

Нові літаки, нове посилення, нові кроки для зміцнення нашої армії та нашої країни. Я дуже вдячний Франції, президенту Еммануелю Макрону, усьому французькому народові,

– резюмував президент України.

