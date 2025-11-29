Цей візит відбудеться всього через два тижні після попередньої поїздки українського лідера до Франції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.
Що відомо про зустріч Зеленського і Макрона?
Як повідомляє BFMTV з посиланням на Єлисейський палац, зустріч відбудеться у Парижі у понеділок. Лідери обговорять шляхи досягнення справедливого та сталого миру, продовжать дискусії, розпочаті у Женеві, а також питання американського мирного плану та координації з європейськими партнерами.
Крім того, сторони торкнуться теми гарантій безпеки для України в рамках ініціативи "коаліція рішучих".
Минулого візиту Зеленський і Макрон підписали історичну угоду
17 листопада Україна та Франція підписали декларацію про співробітництво у сфері оборонного обладнання. Угода передбачає придбання 100 літаків Rafale F4, а також систем SAMP-T, радарів, ракет "повітря-повітря" та авіабомб.
Системи ППО SAMP/T Україна отримає раніше за Францію згідно з угодою між Києвом і Парижем, зазначив Макрон.