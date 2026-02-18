Согласится ли Путин на личную встречу с Зеленским: аналитик указал на нюанс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он даже поручил команде поднять этот вопрос на переговорах.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что история встречи Зеленского с Путиным на самом деле не нова. Еще летом 2025 года Зеленский предлагал встречу в Турции, но диктатор туда не приехал.

Возможна ли сейчас встреча Зеленского и Путина?

По мнению Клочко, Путин сейчас не демонстрирует готовности встречаться с Зеленским. Да и сложно сейчас представить, что эти переговоры внезапно могут дойти до какого-то конкретного результата.

Почему? Есть четкая позиция Украины. ВСУ с Донбасса выходить не будут. Россия требует, что ВСУ должны выйти. Диктатор-террорист Путин и президент Зеленский говорят кардинально противоположные вещи. Поэтому у меня вопрос. А что эта встреча может дать? Уже когда-то была встреча Путина и Зеленского в Париже в 2019 году. Закончилась она фактически ничем,

– отметил Клочок.

По его мнению, Украина активизировала тему встречи с Путиным, чтобы продемонстрировать недоговороспособность России. Переговорные группы обсуждают некоторые вопросы, но ключевые темы остаются без прогресса. Речь идет о Донбассе, Запорожской АЭС и т.п. Похоже на то, что переговоры зашли в патовую ситуацию.

Переговоры Украины и России