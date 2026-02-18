Чи погодиться Путін на особисту зустріч із Зеленським: аналітик вказав на нюанс

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним. Він навіть доручив команді порушити це питання на переговорах.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що історія зустрічі Зеленського з Путіним насправді не нова. Ще влітку 2025 року Зеленський пропонував зустріч в Туреччині, але диктатор туди не приїхав.

Чи можлива зараз зустріч Зеленського і Путіна?

На думку Клочка, Путін зараз не демонструє готовності зустрічатися із Зеленським. Та й складно зараз уявити, що ці переговори раптово можуть дійти до якогось конкретного результату.

Чому? Є чітка позиція України. ЗСУ з Донбасу виходити не будуть. Росія вимагає, що ЗСУ мають вийти. Диктатор-терорист Путін і президент Зеленський говорять кардинально протилежні речі. Тому в мене питання. А що ця зустріч може дати? Вже колись була зустріч Путіна і Зеленського в Парижі у 2019 році. Закінчилася вона фактично нічим,

– зазначив Клочок.

На його думку, Україна активізувала тему зустріч з Путіним, аби продемонструвати недоговороздатність Росії. Переговорні групи обговорюють деякі питання, але ключові теми залишаються без прогресу. Йдеться про Донбас, Запорізьку АЕС тощо. Схоже на те, що переговори зайшли в патову ситуацію.

Переговори України та Росії