Зеленский поделился первыми впечатлениями от встречи с Трампом
- Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи в Нью-Йорке 23 сентября.
- Зеленский отметил, что встреча была хорошей и наиболее наполненной, но больше деталей не раскрыл.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генассамблеи в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября.
Также вместе они провели пятиминутную пресс-конференцию, отвечая на вопросы журналистов. Украинский лидер поделился первыми впечатлениями после личного разговора, сообщает 24 Канал.
Как Зеленский прокомментировал встречу с Трампом?
После окончания встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая длилась почти час, журналисты поинтересовались у украинского президента, как прошел разговор между ними. Он рассказал о хороших впечатлениях.
Очень хорошая встреча сегодня была. Рано пока говорить какие-то элементы встречи, немного позже, но она действительно была, наверное, наиболее наполненная,
– заявил он.
Сейчас более подробной информации относительно диалога лидеров нет. Американская сторона, в частности сам Дональд Трамп, тоже пока не комментировал разговор с Владимиром Зеленским или же результаты соответствующей встречи.
О чем заявили на пресс-конференции?
- Американский лидер скептически оценил возможность окончания войны в Украине в ближайшее время. Он отметил, что сейчас самым большим прогрессом остается то, что экономика России находится в ужасном состоянии.
- В то же время он похвалил Украину за способность останавливать армию России. Зеленский заявил, что наши защитники освободили 360 квадратных километров. Подразделениям также удалось окружить около тысячи россиян.
- Кроме вышеупомянутого, президент США сказал, что будет обсуждать предоставление Украине гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО. Впрочем, по его словам, по состоянию на сейчас рано давать точный ответ.