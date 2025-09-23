Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генассамблеи в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября.

Также вместе они провели пятиминутную пресс-конференцию, отвечая на вопросы журналистов. Украинский лидер поделился первыми впечатлениями после личного разговора, сообщает 24 Канал.

Как Зеленский прокомментировал встречу с Трампом?

После окончания встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая длилась почти час, журналисты поинтересовались у украинского президента, как прошел разговор между ними. Он рассказал о хороших впечатлениях.

Очень хорошая встреча сегодня была. Рано пока говорить какие-то элементы встречи, немного позже, но она действительно была, наверное, наиболее наполненная,

– заявил он.

Сейчас более подробной информации относительно диалога лидеров нет. Американская сторона, в частности сам Дональд Трамп, тоже пока не комментировал разговор с Владимиром Зеленским или же результаты соответствующей встречи.

О чем заявили на пресс-конференции?