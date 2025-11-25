СМИ писали, что лидеры могут встретиться вскоре: запланирована ли встреча Трампа и Зеленского

Мирный план США до сих пор корректируют, но окончательное слово будет за Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. В последние дни медиа писали, что их встреча может состояться как можно быстрее, но конкретики до сих пор нет.

Когда могут встретиться Трамп и Зеленский?

Источники Суспильного говорят, что в Белом доме по состоянию на вечер 25 ноября пока не планируют встречу президента США Трампа и президента Украины Зеленского.

Владимир Зеленский в обращении в этот день снова сказал, что готов встретиться с лидером Соединенных Штатов.

И мы готовы двигаться вперед вместе с Соединенными Штатами Америки, при личном участии президента Трампа и с Европой, с лидерами и со всеми партнерами, которые имеют свои сильные стороны и возможности помочь. И я готов встретиться с президентом Трампом. Есть деликатные вопросы для обсуждения. Они все еще есть, и мы считаем, что присутствие европейских лидеров может быть полезным. И давайте обсудим некоторые ключевые вопросы сегодня в закрытом формате,

– высказался он.

Переговоры в Женеве, по словам гаранта, дали хороший результат.

"Украина должна иметь рамки, разработанные нашими командами в Женеве. Эти рамки уже на столе", – добавил Зеленский.

Интересно! Кир Стармер 25 ноября сказал, что Европа отказалась от собственного мирного плана, вместо этого будет работать над американским. Первоначальный вариант плана на 28 пунктов премьер охарактеризовал как неприемлемый, но в дальнейшем его изменили. Поэтому партнеры совместно будут совершенствовать предложения США.

