ЗМІ писали, що лідери можуть зустрітися незабаром: чи запланована зустріч Трампа та Зеленського

Мирний план США досі коригують, але остаточне слово буде за Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Останніми днями медіа писали, що їхня зустріч може відбутися якнайшвидше, та конкретики досі нема.

Коли можуть зустрітися Трамп і Зеленський?

Джерела Суспільного кажуть, що в Білому домі станом на вечір 25 листопада поки не планують зустріч президента США Трампа та президента України Зеленського.

Володимир Зеленський у зверненні цього дня знову сказав, що готовий зустрітися з лідером Сполучених Штатів.

І ми готові рухатися вперед разом зі Сполученими Штатами Америки, за особистої участі президента Трампа та з Європою, з лідерами та з усіма партнерами, які мають свої сильні сторони та можливості допомогти. І я готовий зустрітися з президентом Трампом. Є делікатні питання для обговорення. Вони все ще є, і ми вважаємо, що присутність європейських лідерів може бути корисною. І давайте обговоримо деякі ключові питання сьогодні в закритому форматі,

– висловився він.

Переговори у Женеві, за словами гаранта, дали хороший результат.

"Україна повинна мати рамки, розроблені нашими командами в Женеві. Ці рамки вже на столі", – додав Зеленський.

Цікаво! Кір Стармер 25 листопада сказав, що Європа відмовилася від власного мирного плану, натомість працюватиме над американським. Первісний варіант плану на 28 пунктів прем'єр охарактеризував як неприйнятний, але надалі його змінили. Тож партнери спільно будуть вдосконалювати пропозиції США.

