Зеленский во Франции заключит "историческое соглашение" по усилению обороны, – Reuters

Встреча лидеров Украины и Франции запланирована на понедельник, 17 ноября. Во время нее Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский готовятся заключить новые оборонные соглашения.

Украина может получить боевую авиацию, ракеты и средства противодействия беспилотникам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какое соглашение могут заключить страны?

Президент Владимир Зеленский во время визита во Францию 17 ноября может заключить соглашение об усилении "долгосрочных оборонных возможностей Украины".

Как передает издание, лидер Украины находится в Париже, где встретится с президентом Франции Еммануелем Макроном.

Ранее Владимир Зеленский в соцсети X уже анонсировал "историческое соглашение" с Францией.

Также подготовлено историческое соглашение с Францией – состоится значительное усиление нашей боевой авиации, противовоздушной обороны и других оборонных возможностей. Согласно графику визита, это произойдет в понедельник,

– рассказал президент.

Ранее Макрон пообещал передать Украине больше истребителей Mirage, а также дополнительные ракеты Aster 30 для комплексов SAMP/T. По данным источников издания, Париж рассматривает 10-летнее соглашение в сфере стратегической авиации. Вероятно, Украина получит многоцелевые истребители Rafale.

Часть самолетов может поступить из французских запасов. При этом обучение пилотов на новых самолетов потребует времени.

Кроме того, во время визита могут согласовать дополнительные системы ПВО SAMP/T, ракет и средств борьбы с беспилотниками. Пока неизвестно, как будут финансировать эти соглашения.

В офисе Макрона ключевой целью назвали "привлечение французского совершенства в оборонной промышленности на службу обороне Украины".

Что известно о визитах Зеленского?