Я не могу поехать в страну, которая нас атакует, – Зеленский о встрече с Путиным
- Владимир Зеленский заявил, что он готов встретиться с Владимиром Путиным без предварительных условий, но не в Москве.
- Зеленский отметил, что поддерживает как двусторонний, так и трехсторонний форматы встречи на уровне лидеров.
Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным без каких-либо предварительных условий. В то же время, по словам президента Украины, такая встреча не состоится в Москве.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для Sky News.
Что Зеленский говорит о встрече с Путиным?
Владимир Зеленский рассказал, что Дональд Трамп сначала предложил ему двустороннюю встречу, а затем – переговоры в трехстороннем формате.
Я ему (Трампу, – 24 Канал) сказал: "Я поддерживаю любой формат, который предлагают США",
– ответил президент.
По словам Зеленского, если тот или иной формат не поддерживает Россия, США сделают "сильные шаги" в отношении Путина: речь идет прежде всего об оружии и санкциях.
Президент Украины подчеркнул, что без каких-либо условий поддерживает и двусторонний, и трехсторонний форматы встречи. В то же время Зеленский заявил, что в Москву он не поедет.
Я не могу поехать в страну, когда эта страна, этот город, Москва, атакует нас. Поэтому это не может быть так – под ракетами ехать в их столицу,
– объяснил глава государства.
Несмотря на это, Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным "в любой другой стране". По его словам, сейчас на столе уже лежит много предложений – с некоторыми из них согласны американцы и европейцы.
Состоится ли встреча на уровне лидеров?
После переговоров в Вашингтоне 18 августа, Дональд Трамп заявил, что якобы начал готовить встречу между Зеленским и Путиным. Однако до сих пор подробности не известны.
Ранее Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что переговоры между Украиной и Россией должны происходить на уровне лидеров. По словам главы государства, остановить войну можно только в таком формате, а не с "техническими командами".
Недавно Дональд Трамп сказал, что Владимир Зеленский и Владимир Путин ненавидят друг друга. В связи с этим, по словам американского лидера, ему придется принять участие в переговорах.