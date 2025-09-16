Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным без каких-либо предварительных условий. В то же время, по словам президента Украины, такая встреча не состоится в Москве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для Sky News.

Что Зеленский говорит о встрече с Путиным?

Владимир Зеленский рассказал, что Дональд Трамп сначала предложил ему двустороннюю встречу, а затем – переговоры в трехстороннем формате.

Я ему (Трампу, – 24 Канал) сказал: "Я поддерживаю любой формат, который предлагают США",

– ответил президент.

По словам Зеленского, если тот или иной формат не поддерживает Россия, США сделают "сильные шаги" в отношении Путина: речь идет прежде всего об оружии и санкциях.

Президент Украины подчеркнул, что без каких-либо условий поддерживает и двусторонний, и трехсторонний форматы встречи. В то же время Зеленский заявил, что в Москву он не поедет.

Я не могу поехать в страну, когда эта страна, этот город, Москва, атакует нас. Поэтому это не может быть так – под ракетами ехать в их столицу,

– объяснил глава государства.

Несмотря на это, Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным "в любой другой стране". По его словам, сейчас на столе уже лежит много предложений – с некоторыми из них согласны американцы и европейцы.

