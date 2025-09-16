Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов. Водночас, за словами президента України, така зустріч не відбудеться в Москві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для Sky News.

Що Зеленський каже про зустріч з Путіним?

Володимир Зеленський розповів, що Дональд Трамп спершу запропонував йому двосторонню зустріч, а потім – переговори в тристоронньому форматі.

Я йому (Трампу, – 24 Канал) сказав: "Я підтримую будь-який формат, який пропонують США",

– відповів президент.

За словами Зеленського, якщо той чи інший формат не підтримує Росія, США зроблять "сильні кроки" щодо Путіна: йдеться передусім про зброю та санкції.

Президент України наголосив, що без будь-яких умов підтримує і двосторонній, і тристоронній формати зустрічі. Водночас Зеленський заявив, що до Москви він не поїде.

Я не можу поїхати в країну, коли ця країна, це місто, Москва, атакує нас. Тож це не може бути так – під ракетами їхати в їхню столицю,

– пояснив глава держави.

Попри це, Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним "в будь-якій іншій країні". За його словами, зараз на столі вже лежить багато пропозицій – з деякими з них згодні американці та європейці.

Чи відбудеться зустріч на рівні лідерів?