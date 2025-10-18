Во время встречи с Дональдом Трампом 17 октября Владимир Зеленский предложил США соглашение по ракетам Tomahawk для Украины. Также известно, что 16 октября лидер Штатов провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Поэтому есть два варианта, как могут развиваться события по предоставлению Украине ракет Tomahawk. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил министр иностранных дел Украины (2007 – 2009), дипломат Владимир Огрызко.

Какое решение может принять Трамп?

Владимир Огрызко отметил, что все, что происходило с риторикой США за последнее время, демонстрировало, что Украина может получить ракеты Tomahawk. Это и заявления самого Трампа, и его представителей.

С другой стороны, для Трампа очень важны экономические связи с Россией, ведь там абсолютно нет конкуренции. Если Путин сделает президенту США какое-то выгодное предложение, то нельзя исключать, что он согласится.

В таком случае есть угроза, что Трамп может резко изменить позицию. Мы сейчас не знаем деталей этого разговора, который состоялся между Трампом и Путиным, что ему в очередной раз наговорил этот военный преступник. Я могу предположить, учитывая его способность льстить Трампу, что он снова что-то наобещал,

– сказал дипломат.

Однако по состоянию на сейчас в Белом доме не делали заявлений о том, что довольны разговором с Путиным. Важно, что предложил кремлевский диктатор Трампу, как это повлияет на решение по Tomahawk. Однако реальными могут быть оба варианта развития событий.

