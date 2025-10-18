Під час зустрічі з Дональдом Трампом 17 жовтня Володимир Зеленський запропонував США угоду щодо ракет Tomahawk для України. Також відомо, що 16 жовтня лідер Штатів провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Тому є два варіанти, які можуть розвиватися події щодо надання Україні ракет Tomahawk. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив міністр закордонних справ України (2007 – 2009), дипломат Володимир Огризко.

Яке рішення може прийняти Трамп?

Володимир Огризко зазначив, що усе, що відбувалося з риторикою США за останній час, демонструвало, що Україна може отримати ракети Tomahawk. Це і заяви самого Трампа, і його представників.

З іншого боку, для Трампа дуже важливі економічні зв'язки з Росією, адже там абсолютно немає конкуренції. Якщо Путін зробить президенту США якусь вигідну пропозицію, то не можна виключати, що він погодиться.

У такому випадку є загроза, що Трамп може різко змінити позицію. Ми зараз не знаємо деталей цієї розмови, яка відбулася між Трампом і Путіним, що йому вчергове наговорив цей воєнний злочинець. Я можу припустити, враховуючи його здібність улещувати Трампа, що він знову щось наобіцяв,

– сказав дипломат.

Однак станом на зараз у Білому домі не робили заяв про те, що задоволені розмовою з Путіним. Важливо, що запропонував кремлівський диктатор Трампу, як це вплине на рішення щодо Tomahawk. Однак реальними можуть бути обидва варіанти розвитку подій.

