Встреча Зеленского и Трампа на этой неделе не запланирована, – СМИ

Встреча украинского и американского лидеров на этой неделе не запланирована. Впрочем, ранее медиа сообщали о запросе Украины о встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Встретится ли Зеленский с Трампом?

Источник в Белом доме сообщил журналистам, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом на этой неделе не запланирована.

Впрочем, ранее медиа сообщали о запросе Украины о встрече двух президентов в Белом доме до дедлайна Трампа для согласования условий мирного плана из 28 пунктов, который истекает 27 ноября.

В свою очередь, Белый дом выдвинул условием для встречи с Зеленским продуктивные переговоры делегаций в Женеве.

Как прошли переговоры в Женеве?