Зустріч Зеленського і Трампа цього тижня не запланована, – ЗМІ
Зустріч українського та американського лідерів цього тижня не запланована. Втім, раніше медіа повідомляли про запит України про зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі.
Чи зустрінеться Зеленський з Трампом?
Джерело в Білому домі повідомило журналістам, що зустріч Президента України Володимира Зеленського із Президентом США Дональдом Трампом цього тижня не запланована.
Втім, раніше медіа повідомляли про запит України про зустріч двох президентів у Білому домі до дедлайну Трампа для погодження умов мирного плану із 28 пунктів, який спливає 27 листопада.
Своєю чергою, Білий дім висунув умовою для зустрічі із Зеленським продуктивні переговори делегацій у Женеві.
Як відбулися переговори у Женеві?
Нагадаємо, що 23 листопада у Швейцарії відбулися переговори Сполучених Штатів, України та Європи щодо мирного плану американського президента Дональда Трампа.
На сайті Президента України зазначили, що Україна та Сполучені Штати разом задоволені переговорами в Женеві 23 листопада, які пройшли продуктивно. Під час обговорень вдалося дещо узгодити позиції сторін і визначити подальші кроки.
Посадовці України та США обговорювали можливість візиту Володимира Зеленського до Вашингтону для переговорів з Дональдом Трампом. Очікувалося, що зустріч відбудеться цього тижня.