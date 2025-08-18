Американский президент Дональд Трамп сначала хочет встретиться один на один с Владимиром Зеленским, а уже потом перейти к расширенному формату встречи с участием европейских лидеров.

В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко объяснил, почему Трамп захотел встретиться тет-а-тет с украинским президентом и какой тактики на переговорах надо придерживаться Зеленскому.

Читайте также Bloomberg предположил, что Зеленский и лидеры Европы будут обсуждать с Трампом

Какую тактику выбрать Зеленскому на встрече с Трампом?

Сейчас европейская поддержка Украины, кажется, беспрецедентной. По мнению политолога, это вообще современная история отношений между США и европейскими партнерами, которая о многом говорит. Для Украины это очень важно, ведь даже если не будет европейцев вместе с Зеленским на встрече с Трампом, он все равно будет чувствовать их поддержку за спиной.

Я не помню, чтобы были такие неофициальные рабочие коллективные визиты европейских лидеров. Тем более по украинскому вопросу такого точно никогда не было,

– отметил Фесенко.

По его словам, сценарий, который предложил Трамп, на самом деле логичный, поэтому здесь не надо искать каких-то конспирологических объяснений. После встречи Трампа с Зеленским будут переговоры с европейскими партнерами, то есть дискуссии в более широком кругу.

Визит группы европейцев в Вашингтон это хорошо, однако, по мнению политолога, их слишком много едет. Для встречи с Трампом все же лучше узкий круг. Например, двое европейских лидеров, особенно Марк Рютте должен был быть, и еще или Фридрих Мерц, или Александр Ступ.

Обратите внимание! Среди участников встречи: Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Джоржа Мелони, Александр Стубб, Эмманюэль Макрон, Марк Рютте, Кир Стармер и генсек НАТО.

"Такая большая группа европейских лидеров может Трампу не очень понравиться. У меня сразу возникло опасение, чтобы не повторилась ситуация, которая была на саммите G7. Когда Трамп столкнулся с тем, что он один против других западных лидеров, ему это не понравилось, и он просто уехал в разгар саммита", – сказал Фесенко.

На встречу европейских лидеров, в частности Зеленского, с Трампом нужно тщательно подготовить тактику. Безусловно, есть риск. Многие говорят, что Трамп может прессовать Зеленского, убеждать его, что надо согласиться на односторонние уступки. Украинскому лидеру надо будет найти баланс между отстаиванием наших интересов.

И я убежден, он будет это делать. Сейчас он понимает, что его политическое и даже историческое будущее зависит от того, насколько он выстоит перед давлением,

– отметил политолог.

Однако одновременно надо избежать чрезмерного напряжения, конфликтности в отношениях с Трампом, надо согласиться на обсуждение предложения Трампа, но дальше деликатно сделать определенные объяснения, в частности, по мирному соглашению.

Сейчас Трампу кажется, что это будет скорее, чем прекращение огня. Впрочем, Зеленский может напомнить, что Украина уже имеет опыт многолетних разговоров по Минским соглашениям, переговоров в Стамбуле, которые продолжаются с мая, но не имеют никакого продвижения. Сейчас история может повториться. Все это деликатно надо объяснить Трампу.

Надо маневрировать, соглашаться на переговоры и отстаивать одновременно наши интересы. Это будет очень сложный день для Зеленского. Я думаю, что он сделал правильные выводы из того, что произошло 28 февраля. Тем более встреча будет закрытой,

– добавил Фесенко.

Сейчас идет борьба за Трампа. Путин перетянул его на свою сторону, но не стоит этому удивляться. Американский президент подпадает под влияние своего последнего собеседника. Во время встречи на Аляске, к сожалению, Путин выполнил задачу минимум – восстановил хорошие отношения с Трампом и манипулятивное влияние на него.

Зеленскому вместе с европейцами надо попытаться оттянуть Трампа к более сбалансированной позиции, возможно, для этого потребуется несколько попыток. И эта встреча – далеко не финал и даже не кульминация. Нас еще ожидают длительные и очень драматические переговоры.

Как прошла встреча Трампа и Путина?