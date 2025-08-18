Американський президент Дональд Трамп спершу хоче зустрітися сам на сам з Володимиром Зеленським, а вже потім перейти до розширеного формату зустрічі за участю європейських лідерів.

В етері 24 Каналу політолог Володимир Фесенко пояснив, чому Трамп захотів зустрітися тет-а-тет з українським президентом та якої тактики на переговорах треба дотримуватися Зеленському.

Яку тактику обрати Зеленському на зустрічі з Трампом?

Зараз європейська підтримка України, здається, безпрецедентна. На думку політолога, це взагалі сучасна історія відносин між США та європейськими партнерами, яка багато про що говорить. Для України це дуже важливо, адже навіть якщо не буде європейців разом з Зеленським на зустрічі з Трампом, він все одно відчуватиме їх підтримку за спиною.

Я не пам'ятаю, щоби були такі неофіційні робочі колективні візити європейських лідерів. Тим більше щодо українського питання такого точно ніколи не було,

– зазначив Фесенко.

За його словами, сценарій, який запропонував Трамп, насправді логічний, тож тут не треба шукати якихось конспірологічних пояснень. Після зустрічі Трампа з Зеленським будуть переговори з європейськими партнерами, тобто дискусії в ширшому колі.

Візит групи європейців до Вашингтона це добре, однак, на думку політолога, їх занадто багато їде. Для зустрічі з Трампом все ж таки краще вузьке коло. Наприклад, двоє європейських лідерів, особливо Марк Рютте мав бути, й ще або Фрідріх Мерц, або Олександр Ступ.

Зверніть увагу! Серед учасників зустрічі: Урсула фон дер Ляєн, Фрідріх Мерц, Джоржа Мелоні, Александр Стубб, Емманюель Макрон, Марк Рютте, Кір Стармер та генсек НАТО.

"Така велика група європейських лідерів може Трампу не дуже сподобатися. У мене відразу виникло побоювання, щоб не повторилася ситуація, яка була на саміті G7. Коли Трамп зіткнувся з тим, що він один проти інших західних лідерів, йому це не сподобалося, і він просто поїхав у розпал саміту", – мовив Фесенко.

На зустріч європейських лідерів, зокрема Зеленського, з Трампом потрібно ретельно підготувати тактику. Безумовно, є ризик. Багато говорять, що Трамп може пресувати Зеленського, переконувати його, що треба погодитись на односторонні поступки. Українському лідеру треба буде знайти баланс між відстоюванням наших інтересів.

І я переконаний, він буде це робити. Зараз він розуміє, що його політичне й навіть історичне майбутнє залежить від того, наскільки він вистоїть перед тиском,

– зауважив політолог.

Однак одночасно треба уникнути надмірної напруги, конфліктності у відносинах з Трампом, треба погодитись на обговорення пропозиції Трампа, але далі делікатно зробити певні пояснення, зокрема, щодо мирної угоди.

Зараз Трампу здається, що це буде швидше, ніж припинення вогню. Втім, Зеленський може нагадати, що Україна вже має досвід багаторічних розмов по Мінських угодах, переговорів у Стамбулі, які тривають з травня, але не мають жодного просування. Зараз історія може повторитися. Все це делікатно треба пояснити Трампу.

Треба маневрувати, погоджуватись на переговори й відстоювати одночасно наші інтереси. Це буде дуже складний день для Зеленського. Я думаю, що він зробив правильні висновки з того, що сталося 28 лютого. Поготів зустріч буде закритою,

– додав Фесенко.

Зараз іде боротьба за Трампа. Путін перетягнув його на свій бік, але не варто цьому дивуватися. Американський президент підпадає під вплив свого останнього співрозмовника. Під час зустрічі на Алясці, на жаль, Путін виконав завдання мінімум – відновив добрі відносини з Трампом та маніпулятивний вплив на нього.

Зеленському разом з європейцями треба спробувати відтягнути Трампа до більш збалансованої позиції, можливо, для цього буде потрібно декілька спроб. І ця зустріч – далеко не фінал і навіть не кульмінація. Нас ще очікують тривалі та дуже драматичні переговори.

