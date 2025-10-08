Встречу Зеленского с фракцией "Слуга народа" отложили

Встреча фракции "Слуга народа" с президентом Украины перенесена. Ранее ее планировали провести в период с 6 по 10 октября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии "Интерфакс-Украина".

Что известно о проведении встречи?

Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что встреча парламентской фракции с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится после голосования в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2026 год.

По просьбе председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии встреча фракции с президентом перенесена и она состоится после голосования в первом чтении проекта Госбюджета-2026,

– объяснила Палийчук.

По ее словам, такие встречи планируется проводить раз в месяц.

Когда планировалась встреча?