Зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" відклали
- Зустріч фракції "Слуга народу" з президентом Зеленським перенесено на час після голосування в першому читанні проєкту Держбюджету-2026.
- За словами Юлії Палійчук, такі зустрічі планується проводити раз на місяць.
Зустріч фракції "Слуга народу" з президентом України перенесено. Раніше її планували провести у період з 6 по 10 жовтня.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речницю фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук в коментарі "Інтерфакс-Україна".
Що відомо про проведення зустрічі?
Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що зустріч парламентської фракції з президентом України Володимиром Зеленським відбудеться після голосування в першому читанні законопроєкту про Державний бюджет на 2026 рік.
На прохання голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії зустріч фракції з президентом перенесено і вона відбудеться після голосування в першому читанні проєкту Держбюджету-2026,
– пояснила Палійчук.
За її словами, такі зустрічі планується проводити раз на місяць.
Коли планувалася зустріч?
Нагадаємо, що Зеленський планував закриту зустріч з фракцією "Слуга народу" між 6 і 10 жовтня, що є другою такою зустріччю за місяць.
"Під час минулої зустрічі з фракцією голова держави наголосив на тому, що такі зустрічі потрібно проводити частіше, не рідше одного разу на місяць", – повідомляли Палійчук.
Попередня зустріч 16 вересня була ініційована президентом, тривала близько двох годин, і обговорювалися теми, пов'язані з війною, але не питання виборів.