Еврокомиссар откровенно сказала, станет ли членство в ЕС гарантией безопасности для Украины
- Еврокомиссар Марта Кос отметила, что членство Украины в ЕС может стать политическим якорем для безопасности Киева.
- Но под безопасностью подразумевается не только отсутствие боевых действий.
Киев стремится вступить в ЕС – это реалистичнее, чем вступление в НАТО. И хотя это не быстрый процесс, он поможет Украине чувствовать себя безопаснее.
Об этом говорится в материале 24 Канала "Вы делаете это, когда на вас падают бомбы": интервью с еврокомиссаром Мартой Кос о вступлении Украины в ЕС".
Предоставит ли Европа гарантии безопасности Украине?
Марта Кос отметила, что Европа – это прежде всего проект мира. Например, через несколько лет после Второй мировой войны Франция и Германия начали работать вместе. Хотя когда-то были самыми большими врагами.
Впрочем, в Европе были войны и после Второй мировой – в Словении, Хорватии, Боснии. А теперь и в Украине.
Членство Украины в ЕС может стать политическим якорем для безопасности Украины. Когда приезжаю в Украину, я вижу развитие, позитивное развитие. И вы воплощаете именно то, чем и является Европа. Европа – это прежде всего проект мира. И когда я сказала, что ваша интеграция или членство будет политическим якорем, это важно с точки зрения мира,
– сказала Марта Кос.
Она добавила, что безопасность касается не только отсутствия боевых действий или воздушных атак. Это и достаточное количество пищи, воды, жилья. Для этого должна быть сильная демократия, чтобы Россия не смогла пошатнуть ее.
Еврокомиссар привела пример Молдовы, где Россия пыталась дестабилизировать ситуацию. Также враг пытался вмешаться в выборы в Польше и Румынии. То есть влияние Москвы может быть гибридным – ей не всегда нужно непосредственное военное вмешательство.
Смотрите интервью Анастасии Зазуляк с Мартой Кос
"Мы уже видели, насколько устойчивыми и прочными являются демократические институты. Это означает, что только Украина сможет это сделать, и в этом вся особенность процесса вступления, ЕС уже помогает Украине и еще больше будет помогать через процесс вступления, чтобы ваша демократия была стабильной. Чтобы даже если Россия снова и снова будет пытаться вас дестабилизировать – я говорю не только о военной деятельности, – вы, с нашей помощью, могли быть достаточно устойчивыми, чтобы идти европейским путем", – сказала Марта Кос.
Она заявила, что осенью на уровне Европейской комиссии примут программу "Щит демократии". По словам Кос, инициатива поможет сохранить безопасность и демократию в Европе, верховенство права.
Справка. "Европейский щит демократии" будет противодействовать манипуляциям и вмешательству иностранной информации в онлайн-пространство. Это поможет устранить новые угрозы честному проведению выборов по всей Европе. Также будет создана европейская сеть проверяющих фактов.
Зеленский предупредил европейцев, что они под угрозой
Украинский президент выступил в Дании на пресс-конференции с Метте Фредериксен. Зеленский подчеркнул, что чем меньше Европа закупает энергоносители у России, тем безопаснее. Любой контакт с Россией представляет угрозу.
Кроме этого, следует защищаться от российских дронов, которые время от времени налетают на Европу. Проект "Стена дронов" еще не работает, даже не известно его точное название. Но точно известно, что Киев поможет Европе и передаст свой опыт.
В свою очередь ЕС будет больше финансировать украинское производство оружия. Еще в прошлом году наше государство не имело чем ответить на российские атаки, но теперь имеет собственное дальнобойное оружие. В то же время и ракет, и дронов нужно больше.