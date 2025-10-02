Киев стремится вступить в ЕС – это реалистичнее, чем вступление в НАТО. И хотя это не быстрый процесс, он поможет Украине чувствовать себя безопаснее.

Об этом говорится в материале 24 Канала "Вы делаете это, когда на вас падают бомбы": интервью с еврокомиссаром Мартой Кос о вступлении Украины в ЕС".

Смотрите также "До конца года": какие перспективы Украины в переговорах с ЕС и сыграл ли роль скандал с НАБУ

Предоставит ли Европа гарантии безопасности Украине?

Марта Кос отметила, что Европа – это прежде всего проект мира. Например, через несколько лет после Второй мировой войны Франция и Германия начали работать вместе. Хотя когда-то были самыми большими врагами.

Впрочем, в Европе были войны и после Второй мировой – в Словении, Хорватии, Боснии. А теперь и в Украине.

Членство Украины в ЕС может стать политическим якорем для безопасности Украины. Когда приезжаю в Украину, я вижу развитие, позитивное развитие. И вы воплощаете именно то, чем и является Европа. Европа – это прежде всего проект мира. И когда я сказала, что ваша интеграция или членство будет политическим якорем, это важно с точки зрения мира,

– сказала Марта Кос.

Она добавила, что безопасность касается не только отсутствия боевых действий или воздушных атак. Это и достаточное количество пищи, воды, жилья. Для этого должна быть сильная демократия, чтобы Россия не смогла пошатнуть ее.

Еврокомиссар привела пример Молдовы, где Россия пыталась дестабилизировать ситуацию. Также враг пытался вмешаться в выборы в Польше и Румынии. То есть влияние Москвы может быть гибридным – ей не всегда нужно непосредственное военное вмешательство.

Смотрите интервью Анастасии Зазуляк с Мартой Кос

"Мы уже видели, насколько устойчивыми и прочными являются демократические институты. Это означает, что только Украина сможет это сделать, и в этом вся особенность процесса вступления, ЕС уже помогает Украине и еще больше будет помогать через процесс вступления, чтобы ваша демократия была стабильной. Чтобы даже если Россия снова и снова будет пытаться вас дестабилизировать – я говорю не только о военной деятельности, – вы, с нашей помощью, могли быть достаточно устойчивыми, чтобы идти европейским путем", – сказала Марта Кос.

Она заявила, что осенью на уровне Европейской комиссии примут программу "Щит демократии". По словам Кос, инициатива поможет сохранить безопасность и демократию в Европе, верховенство права.

Справка. "Европейский щит демократии" будет противодействовать манипуляциям и вмешательству иностранной информации в онлайн-пространство. Это поможет устранить новые угрозы честному проведению выборов по всей Европе. Также будет создана европейская сеть проверяющих фактов.

Зеленский предупредил европейцев, что они под угрозой