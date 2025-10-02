Єврокомісарка відверто сказала, чи стане членство в ЄС гарантією безпеки для України
- Єврокомісарка Марта Кос зазначила, що членство України в ЄС може стати політичним якорем для безпеки Києва.
- Але під безпекою мається на увазі не тільки відсутність бойових дій.
Київ прагне вступити в ЄС – це реалістичніше, аніж вступ у НАТО. І хоча це не швидкий процес, він допоможе Україні почуватися безпечніше.
Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу "Ви робите це, коли на вас падають бомби": інтерв'ю з єврокомісаркою Мартою Кос про вступ України в ЄС".
Чи надасть Європа гарантії безпеки Україні?
Марта Кос зауважила, що Європа – це насамперед проєкт миру. Наприклад, за років після Другої світової війни Франція та Німеччина почали працювати разом. Хоча колись були найбільшими ворогами.
Втім, у Європі були війни і після Другої світової – у Словенії, Хорватії, Боснії. А тепер і в Україні.
Членство України в ЄС може стати політичним якір для безпеки України. Коли приїжджаю в Україну, я бачу розвиток, позитивний розвиток. І ви втілюєте саме те, чим і є Європа. Європа – це насамперед проєкт миру. І коли я сказала, що ваша інтеграція чи членство буде політичним якорем, це важливо з погляду миру,
– сказала Марта Кос.
Вона додала, що безпека стосується не лише відсутності бойових дій або повітряних атак. Це і достатня кількість їжі, води, житла. Для цього має бути сильна демократія, щоб Росія не змогла похитнути її.
Єврокомісарка навела приклад Молдови, де Росія намагалася дестабілізувати ситуацію. Також ворог намагався втрутитися у вибори в Польщі та Румунії. Тобто вплив Москви може бути гібридним – їй не завжди потрібне безпосереднє військове втручання.
Дивіться інтерв'ю Анастасії Зазуляк із Мартою Кос
"Ми вже бачили, наскільки стійкими та міцними є демократичні інститути. Це означає, що щойно Україна зможе це зробити, і в цьому вся особливість процесу вступу, ЄС уже допомагає Україні та ще більше допомагатиме через процес вступу, щоб ваша демократія була стабільною. Щоб навіть якщо Росія знову й знову намагатиметься вас дестабілізувати – я говорю не лише про військову діяльність, – ви, з нашою допомогою, могли бути достатньо стійкими, щоб іти європейським шляхом", – сказала Марта Кос.
Вона заявила, що восени на рівні Європейської комісії ухвалять програму "Щит демократії". За словами Кос, ініціатива допоможе зберегти безпеку та демократію в Європі, верховенство права.
Довідка. "Європейський щит демократії" буде протидіяти маніпуляціям та втручанню іноземної інформації в онлайн-простір. Це допоможе усунути нові загрози чесному проведенню виборів по всій Європі. Також буде створено європейську мережу перевірників фактів.
Зеленський попередив європейців, що вони під загрозою
Український президент виступив у Данії на пресконференції з Метте Фредеріксен. Зеленський підкреслив, що чим менше Європа закупає енергоносії у Росії, тим безпечніше. Будь-який контакт із Росією становить загрозу.
Окрім цього, слід захищатися від російських дронів, які час від часу налітають на Європу. Проєкт "Стіна дронів" ще не працює, навіть не відома його точна назва. Але точно відомо, що Київ допоможе Європі та передасть свій досвід.
Своєю чергою ЄС більше фінансуватиме українське виробництво зброї. Ще торік наша держава не мала чим відповісти на російські атаки, але тепер має власну далекобійну зброю. Водночас і ракет, і дронів потрібно більше.