Чи надасть Європа гарантії безпеки Україні?

Марта Кос зауважила, що Європа – це насамперед проєкт миру. Наприклад, за років після Другої світової війни Франція та Німеччина почали працювати разом. Хоча колись були найбільшими ворогами.

Втім, у Європі були війни і після Другої світової – у Словенії, Хорватії, Боснії. А тепер і в Україні.

Членство України в ЄС може стати політичним якір для безпеки України. Коли приїжджаю в Україну, я бачу розвиток, позитивний розвиток. І ви втілюєте саме те, чим і є Європа. Європа – це насамперед проєкт миру. І коли я сказала, що ваша інтеграція чи членство буде політичним якорем, це важливо з погляду миру,

– сказала Марта Кос.

Вона додала, що безпека стосується не лише відсутності бойових дій або повітряних атак. Це і достатня кількість їжі, води, житла. Для цього має бути сильна демократія, щоб Росія не змогла похитнути її.

Єврокомісарка навела приклад Молдови, де Росія намагалася дестабілізувати ситуацію. Також ворог намагався втрутитися у вибори в Польщі та Румунії. Тобто вплив Москви може бути гібридним – їй не завжди потрібне безпосереднє військове втручання.

"Ми вже бачили, наскільки стійкими та міцними є демократичні інститути. Це означає, що щойно Україна зможе це зробити, і в цьому вся особливість процесу вступу, ЄС уже допомагає Україні та ще більше допомагатиме через процес вступу, щоб ваша демократія була стабільною. Щоб навіть якщо Росія знову й знову намагатиметься вас дестабілізувати – я говорю не лише про військову діяльність, – ви, з нашою допомогою, могли бути достатньо стійкими, щоб іти європейським шляхом", – сказала Марта Кос.

Вона заявила, що восени на рівні Європейської комісії ухвалять програму "Щит демократії". За словами Кос, ініціатива допоможе зберегти безпеку та демократію в Європі, верховенство права.

Довідка. "Європейський щит демократії" буде протидіяти маніпуляціям та втручанню іноземної інформації в онлайн-простір. Це допоможе усунути нові загрози чесному проведенню виборів по всій Європі. Також буде створено європейську мережу перевірників фактів.

