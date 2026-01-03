Вступление Украины в ЕС: можем надеяться на 2027 год
- Вступление Украины в Евросоюз может состояться в 2030 году, а переговоры об этом могут закончиться в 2027 году.
- Тарас Качка отметил, что 2027 год является "рекордной" датой, но возможной.
Вступление Украины в Евросоюз может произойти в 2030 году. Вполне реально, что переговоры могут закончиться даже в 2027.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам евроинтеграции Тараса Качки во время брифинга в Офисе президента после встречи с советниками по вопросам нацбезопасности 3 января.
Что известно о сроках вступления Украины в ЕС?
Качка отметил, что не только американское правительство, но и финансовый рынок США считают, что вступление в ЕС – это краеугольный элемент экономического развития Украины.
Есть стандартный календарь ожидания, согласно которому до конца 2027 должно быть завершение подготовки к вступлению, а в 2028 – завершения самих переговоров.
В 2028 году мы будем переговаривать, кроме выполнения своих условий, также переговаривать международный договор под названием "Договор об условии вступления в ЕС". И дальше он должен ратифицироваться, соответственно, календарь на 2030 год – вступление страны в ЕС,
– заявил Качка.
В то же время он добавил, что международный договор и ратификацию можно сократить. Поэтому даже 2027 год – "очень теоретическая, чрезвычайно рекордная" дата, но возможна для этого.
Вступление Украины в ЕС: последние новости
- В декабре Венгрия заблокировала принятие заявления ЕС о расширении из-за возражений против положительной оценки прогресса Украины на пути к членству в ЕС.
- Сейчас 26 стран-членов ЕС поддерживают Украину, но из-за вето Будапешта официальные переговоры по вступлению Украины в ЕС не могут начаться.
- А в начале декабря Украина получила переговорные позиции ЕС по трем кластерам, необходимых для дальнейшей технической работы. Дания, которая председательствовала в Совете ЕС, обеспечила передачу этих документов Украине, несмотря на ограничения.