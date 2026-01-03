Вступ України до ЄС може відбутися у 2030, але терміни можна скоротити, – Тарас Качка

Вступ України до Євросоюзу може відбутися у 2030 році. Цілком реально, що переговори можуть закінчитися навіть у 2027.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву віцепрем'єра із питань євроінтеграції Тараса Качки під час брифінгу в Офісі президента після зустрічі з радниками з питань нацбезпеки 3 січня.

Що відомо про терміни вступу України в ЄС?

Качка зауважив, що не лише американський уряд, але й фінансовий ринок США вважають, що вступ до ЄС – це наріжний елемент економічного розвитку України.

Є стандартний календар очікування, згідно із яким до кінця 2027 має бути завершення підготовки до вступу, а у 2028 – завершення самих переговорів.

В 2028 році ми будемо переговорювати, крім виконання своїх умов, також переговорювати міжнародний договір під назвою "Договір про умову вступу до ЄС". І далі він має ратифіковуватися, відповідно, календар на 2030 рік – вступ країни в ЄС,

– заявив Качка.

Водночас він додав, що міжнародний договір і ратифікацію можна скоротити. Тож навіть 2027 рік – "дуже теоретична, надзвичайно рекордна" дата, але можлива для цього.

Вступ України в ЄС: останні новини

У грудні Угорщина заблокувала прийняття заяви ЄС щодо розширення через заперечення проти позитивної оцінки прогресу України на шляху до членства в ЄС.

Наразі 26 країн-членів ЄС підтримують Україну, але через вето Будапешта офіційні переговори щодо вступу України до ЄС не можуть розпочатися.