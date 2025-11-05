Еврокомиссия оценила, когда Украина может завершить переговоры о вступлении в ЕС
- Украина может завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году, если сохранит нынешние темпы реформ, по словам вице-премьер-министра Тараса Качки.
- Еврокомиссия согласовала открытие 1-го, 2-го и 6-го переговорных кластеров, а 26 из 27 государств-членов ЕС поддерживают процесс, за исключением Венгрии.
Украина может завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз уже в 2028 году. Это возможно, если она сохранит нынешние темпы реформ.
Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, сообщает 24 Канал.
Когда Украина может завершить переговоры с ЕС?
По его словам, впереди остается немалый объем работы, ведь рекомендации Европейской комиссии – это лишь часть большого переговорного процесса. После завершения скрининга Украина получила сотни страниц отчетов, позиций и дорожных карт, предусматривающих дополнительные шаги.
До конца года все эти документы консолидируются в Национальную программу адаптации законодательства к праву ЕС (National Program of Adoption of Acquis) и фактически еженедельный план мониторинга выполнения нами всех мероприятий со стороны Европейской Комиссии,
– объяснил Качка.
Основная нагрузка, по его словам, ляжет на парламент и правительство, ведь именно они должны принимать необходимые законы и укреплять институты. Если работа будет скоординированной, завершить основную часть подготовки возможно до конца 2027 года.
Параллельно Украина готовится к официальному открытию переговорных кластеров. Поддержку процессу уже выразили 26 государств-членов ЕС, кроме Венгрии.
"Ищем пути и для изменения позиции Венгрии. Я вчера говорил с Петером Сийярто и мы будем поддерживать диалог. Надеюсь результат получим", – отметил Качка.
Сейчас Еврокомиссия согласовала открытие 1-го, 2-го и 6-го кластеров, а переговорная позиция по 3-го уже передана в Совет ЕС. Работа над 4-м и 5-м продолжается, и, по словам Качки, все шесть могут быть готовы к открытию уже к концу ноября.
"А значит, дальше 27 государств-членов должны одобрить решение. Все усилия направляются на то, чтобы это произошло 19 декабря во время заседания Европейского Совета. Чтобы не произошло мы будем максимально быстро выполнять все задачи в рамках переговорного процесса", – резюмировал Качка.
Трамп может убедить Орбана снять вето на вступление Украины в ЕС
Трамп планирует встретиться с Орбаном, чтобы убедить Венгрию прекратить блокирование Украины на пути в ЕС.
После отмены встречи Трампа и Путина в Будапеште и с учетом угрозы новых энергетических санкций США, позиция Орбана стала особенно неустойчивой. Поэтому на встрече в Белом доме Орбан будет пытаться наладить отношения с Трампом, ища возможности избежать экономических трудностей для своей страны.