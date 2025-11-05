Єврокомісія оцінила, коли України може завершити переговори про вступ до ЄС

Україна може завершити переговори про вступ до Європейського Союзу вже у 2028 році. Це можливо, якщо вона збереже нинішні темпи реформ.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Україна увійшла до кола країн, для яких відкриті двері ЄС, – Сибіга

Коли Україна може завершити переговори з ЄС?

За його словами, попереду залишається чималий обсяг роботи, адже рекомендації Європейської комісії – це лише частина великого переговорного процесу. Після завершення скринінгу Україна отримала сотні сторінок звітів, позицій і дорожніх карт, що передбачають додаткові кроки.

До кінця року всі ці документи консолідуються у Національну програму адаптації законодавства до права ЄС (National Program of Adoption of Acquis) і фактично потижневий план моніторингу виконання нами усіх заходів з боку Європейської Комісії,

– пояснив Качка.

Основне навантаження, за його словами, ляже на парламент та уряд, адже саме вони мають ухвалювати необхідні закони й зміцнювати інституції. Якщо робота буде скоординованою, завершити основну частину підготовки можливо до кінця 2027 року.

Паралельно Україна готується до офіційного відкриття переговорних кластерів. Підтримку процесу вже висловили 26 держав-членів ЄС, окрім Угорщини.

"Шукаємо шляхи й для зміни позиції Угорщини. Я вчора говорив з Петером Сійярто і ми будемо підтримувати діалог. Сподіваюсь результат отримаємо", – зазначив Качка.

Наразі Єврокомісія погодила відкриття 1-го, 2-го та 6-го кластерів, а переговорна позиція щодо 3-го вже передана до Ради ЄС. Робота над 4-м і 5-м триває, і, за словами Качки, усі шість можуть бути готові до відкриття вже до кінця листопада.

"А отже, далі 27 держав-членів мають схвалити рішення. Усі зусилля спрямовуються на те, щоб це сталося 19 грудня під час засідання Європейської Ради. Щоб не сталося ми будемо максимально швидко виконувати всі завдання в рамках переговорного процесу", – резюмував Качка.

Трамп може переконати Орбана зняти вето на вступ України до ЄС