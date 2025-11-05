Про це заявив віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, повідомляє 24 Канал.
Коли Україна може завершити переговори з ЄС?
За його словами, попереду залишається чималий обсяг роботи, адже рекомендації Європейської комісії – це лише частина великого переговорного процесу. Після завершення скринінгу Україна отримала сотні сторінок звітів, позицій і дорожніх карт, що передбачають додаткові кроки.
До кінця року всі ці документи консолідуються у Національну програму адаптації законодавства до права ЄС (National Program of Adoption of Acquis) і фактично потижневий план моніторингу виконання нами усіх заходів з боку Європейської Комісії,
– пояснив Качка.
Основне навантаження, за його словами, ляже на парламент та уряд, адже саме вони мають ухвалювати необхідні закони й зміцнювати інституції. Якщо робота буде скоординованою, завершити основну частину підготовки можливо до кінця 2027 року.
Паралельно Україна готується до офіційного відкриття переговорних кластерів. Підтримку процесу вже висловили 26 держав-членів ЄС, окрім Угорщини.
"Шукаємо шляхи й для зміни позиції Угорщини. Я вчора говорив з Петером Сійярто і ми будемо підтримувати діалог. Сподіваюсь результат отримаємо", – зазначив Качка.
Наразі Єврокомісія погодила відкриття 1-го, 2-го та 6-го кластерів, а переговорна позиція щодо 3-го вже передана до Ради ЄС. Робота над 4-м і 5-м триває, і, за словами Качки, усі шість можуть бути готові до відкриття вже до кінця листопада.
"А отже, далі 27 держав-членів мають схвалити рішення. Усі зусилля спрямовуються на те, щоб це сталося 19 грудня під час засідання Європейської Ради. Щоб не сталося ми будемо максимально швидко виконувати всі завдання в рамках переговорного процесу", – резюмував Качка.
Трамп може переконати Орбана зняти вето на вступ України до ЄС
Трамп планує зустрітися з Орбаном, щоб переконати Угорщину припинити блокування України на шляху до ЄС.
Після скасування зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті та з урахуванням загрози нових енергетичних санкцій США, позиція Орбана стала особливо нестійкою. Тож на зустрічі у Білому домі Орбан намагатиметься налагодити відносини з Трампом, шукаючи можливості уникнути економічних труднощів для своєї країни.