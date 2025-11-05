Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Украина вошла в круг стран, для которых открыты двери ЕС, – Сибига

Когда Украина может завершить переговоры с ЕС?

По его словам, впереди остается немалый объем работы, ведь рекомендации Европейской комиссии – это лишь часть большого переговорного процесса. После завершения скрининга Украина получила сотни страниц отчетов, позиций и дорожных карт, предусматривающих дополнительные шаги.

До конца года все эти документы консолидируются в Национальную программу адаптации законодательства к праву ЕС (National Program of Adoption of Acquis) и фактически еженедельный план мониторинга выполнения нами всех мероприятий со стороны Европейской Комиссии,

– объяснил Качка.

Основная нагрузка, по его словам, ляжет на парламент и правительство, ведь именно они должны принимать необходимые законы и укреплять институты. Если работа будет скоординированной, завершить основную часть подготовки возможно до конца 2027 года.

Параллельно Украина готовится к официальному открытию переговорных кластеров. Поддержку процессу уже выразили 26 государств-членов ЕС, кроме Венгрии.

"Ищем пути и для изменения позиции Венгрии. Я вчера говорил с Петером Сийярто и мы будем поддерживать диалог. Надеюсь результат получим", – отметил Качка.

Сейчас Еврокомиссия согласовала открытие 1-го, 2-го и 6-го кластеров, а переговорная позиция по 3-го уже передана в Совет ЕС. Работа над 4-м и 5-м продолжается, и, по словам Качки, все шесть могут быть готовы к открытию уже к концу ноября.

"А значит, дальше 27 государств-членов должны одобрить решение. Все усилия направляются на то, чтобы это произошло 19 декабря во время заседания Европейского Совета. Чтобы не произошло мы будем максимально быстро выполнять все задачи в рамках переговорного процесса", – резюмировал Качка.

Трамп может убедить Орбана снять вето на вступление Украины в ЕС