Укр Рус
24 Канал Новости мира "За" Сербию, но "против" Украины: в МИД Венгрии признались, почему блокируют путь Киева в ЕС
27 ноября, 13:45
2

"За" Сербию, но "против" Украины: в МИД Венгрии признались, почему блокируют путь Киева в ЕС

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Венгрия поддерживает вступление Сербии в ЕС, считая это выгодным для экономического роста союза.
  • Членство Украины, по мнению Венгрии, помешает союзу.

Венгрия поддерживает вступление Сербии в Евросоюз. В то же время в стране выступают против начала переговоров о членстве Украины. Мол, на это есть экономические причины.

Об этом в соцсети X написал глава венгерского МИДа Петер Сийярто, передает 24 Канал.

Актуально Лукашенко решил "научить" Зеленского мирным переговорам с Россией

Как Сийярто высказался относительно членства Украины и Сербии в ЕС?

По его словам, интеграция Сербии "улучшит экономический рост ЕС", а затягивание ее вступления "подрывает доверие к союзу".

В то же время, по мнению Будапешта, членство Украины "ухудшит бюджет Евросоюза, угрожает сельскому хозяйству" и является преждевременным из-за войны и высокого уровня коррупции в стране.

Так, за членство Сербии в ЕС. Нет членству Украины в ЕС. Это позиция Венгрии,
– написал дипломат.

Кстати, на днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Сербию для обсуждения сотрудничества, в частности венгерской помощи Белграду из-за прекращения поставок сырой нефти из Хорватии.

Как связаны Венгрия и Россия?

  • Недавно США сделали исключение для Венгрии в санкциях против России, позволив продолжить строительство АЭС "Пакш II" с российским участием и финансовые операции с российскими банками, в частности "Газпромбанком" и Центральным банком России.

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вотказался поддерживать помощь Украине, назвав ее хищением средств, и призвал ЕС поддержать американский мирный план.

  • Интересно, что Орбан планирует встречу с Владимиром Путиным в Москве 28 ноября, хотя официального подтверждения нет.