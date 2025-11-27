"За" Сербию, но "против" Украины: в МИД Венгрии признались, почему блокируют путь Киева в ЕС

Венгрия поддерживает вступление Сербии в Евросоюз. В то же время в стране выступают против начала переговоров о членстве Украины. Мол, на это есть экономические причины.

Об этом в соцсети X написал глава венгерского МИДа Петер Сийярто, передает 24 Канал.

Актуально Лукашенко решил "научить" Зеленского мирным переговорам с Россией

Как Сийярто высказался относительно членства Украины и Сербии в ЕС?

По его словам, интеграция Сербии "улучшит экономический рост ЕС", а затягивание ее вступления "подрывает доверие к союзу".

В то же время, по мнению Будапешта, членство Украины "ухудшит бюджет Евросоюза, угрожает сельскому хозяйству" и является преждевременным из-за войны и высокого уровня коррупции в стране.

Так, за членство Сербии в ЕС. Нет членству Украины в ЕС. Это позиция Венгрии,

– написал дипломат.

Кстати, на днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Сербию для обсуждения сотрудничества, в частности венгерской помощи Белграду из-за прекращения поставок сырой нефти из Хорватии.

Как связаны Венгрия и Россия?