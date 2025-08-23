В случае повторного нападения России вступление в НАТО ничего не изменит для Украины. Именно поэтому целесообразно торговать этим вопросом.

О бывшем начальнике штаба "Азова", подполковник в отставке Богдан "Тавр" Кротевич рассказал в интервью Наталье Мосейчук, передает 24 Канал.

Как можно использовать вступление в НАТО?

Богдан Кротевич считает, что вопросом НАТО можно торговать на дипломатических переговорах – речь как о вступлении в Альянс, так и вступление в Евросоюз. По его мнению, членство в НАТО не гарантирует ничего – если Россия нападет снова, то ничего не изменится.

Условно: мы завтра вступаем в НАТО и Россия опять нападает. И все сразу такие: "Ну, тут все неоднозначно, но да, мы вам что-то будем давать... То есть ничего вообще в этой войне не изменится, будь мы в НАТО, или мы не в НАТО,

– считает "Тавр".

В то же время Кротевич убежден, что такая же ситуация и с Евросоюзом. Он не спешил бы туда направляться, если за это можно получить какие-то плюсы по территориальной целостности, армии и тому подобное.

Что в Украине и мире говорят о вступлении Украины в НАТО?