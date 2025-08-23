О бывшем начальнике штаба "Азова", подполковник в отставке Богдан "Тавр" Кротевич рассказал в интервью Наталье Мосейчук, передает 24 Канал.
Как можно использовать вступление в НАТО?
Богдан Кротевич считает, что вопросом НАТО можно торговать на дипломатических переговорах – речь как о вступлении в Альянс, так и вступление в Евросоюз. По его мнению, членство в НАТО не гарантирует ничего – если Россия нападет снова, то ничего не изменится.
Условно: мы завтра вступаем в НАТО и Россия опять нападает. И все сразу такие: "Ну, тут все неоднозначно, но да, мы вам что-то будем давать... То есть ничего вообще в этой войне не изменится, будь мы в НАТО, или мы не в НАТО,
– считает "Тавр".
В то же время Кротевич убежден, что такая же ситуация и с Евросоюзом. Он не спешил бы туда направляться, если за это можно получить какие-то плюсы по территориальной целостности, армии и тому подобное.
Что в Украине и мире говорят о вступлении Украины в НАТО?
Президент США Дональд Трамп считает, что Украину никогда не возьмут в НАТО, ведь это абсолютно неприемлемо для России. Однако он предположил, что Киев может согласиться на размещение войск отдельных стран НАТО на своей территории.
Но генсек НАТО Марк Рютте заверил, что членство Украины в Альянсе является необратимым. По его словам, НАТО выступает за долгосрочное партнерство с Украиной, которое включает поддержку и сотрудничество.
Глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук отметила, что единственной причиной, по которой Украина потенциально могла бы отказаться от намерений стать членом НАТО, могло бы стать отсутствие самого Альянса.