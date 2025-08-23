Про колишній начальник штабу "Азова", підполковник у відставці Богдан "Тавр" Кротевич розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає 24 Канал.
Як можна використати вступ до НАТО?
Богдан Кротевич вважає, що питанням НАТО можна торгувати на дипломатичних переговорах – мова як про вступ до Альянсу, так і вступ до Євросоюзу. На його думку, членство в НАТО не гарантує нічого – якщо Росія нападе знову, то нічого не зміниться.
Умовно: ми завтра вступаємо в НАТО, і Росія знову нападає. І всі відразу такі: "Ну, тут все неоднозначно, але так, ми вам щось даватимемо… Тобто нічого взагалі в цій війні не зміниться, будь ми в НАТО, чи ми не в НАТО,
– вважає "Тавр".
Водночас Кротевич переконаний, що така ж ситуація і з Євросоюзом. Він не поспішав би туди прямувати, якщо за це можна отримати якісь плюси щодо територіальної цілісності, армії тощо.
Що в Україні та світі кажуть до вступ України до НАТО?
Президент США Дональд Трамп вважає, що Україну ніколи не візьмуть до НАТО, адже це є абсолютно неприйнятним для Росії. Проте він припустив, що Київ може погодитися на розміщення військ окремих країн НАТО на своїй території.
Але генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що членство України в Альянсі є незворотним. За його словами, НАТО виступає за довгострокове партнерство з Україною, яке включає підтримку та співпрацю.
Глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук наголосила, що єдиною причиною, за якої Україна потенційно могла б відмовитись від намірів стати членом НАТО, могла б стати відсутність самого Альянсу.