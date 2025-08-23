Про колишній начальник штабу "Азова", підполковник у відставці Богдан "Тавр" Кротевич розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає 24 Канал.

Як можна використати вступ до НАТО?

Богдан Кротевич вважає, що питанням НАТО можна торгувати на дипломатичних переговорах – мова як про вступ до Альянсу, так і вступ до Євросоюзу. На його думку, членство в НАТО не гарантує нічого – якщо Росія нападе знову, то нічого не зміниться.

Умовно: ми завтра вступаємо в НАТО, і Росія знову нападає. І всі відразу такі: "Ну, тут все неоднозначно, але так, ми вам щось даватимемо… Тобто нічого взагалі в цій війні не зміниться, будь ми в НАТО, чи ми не в НАТО,

– вважає "Тавр".

Водночас Кротевич переконаний, що така ж ситуація і з Євросоюзом. Він не поспішав би туди прямувати, якщо за це можна отримати якісь плюси щодо територіальної цілісності, армії тощо.

Що в Україні та світі кажуть до вступ України до НАТО?