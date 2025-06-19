Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис новопризначеної глави Місії України при Альянсі Альони Гетьманчук.

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Що для України може означати членство в НАТО

Альона Гетьманчук пояснила, що членство в НАТО для України означає найкоротший та найбільш зрозумілий шлях остаточно зафіксуватися в євроатлантичній системі координат.

Також це дало б можливість вбити фантазії про відновлення імперії серед російських еліт та суспільства.

Саме тому, глибока переконана, що єдиною причиною, за якої Україна потенційно могла б відмовитись від амбіції стати членом НАТО, мала б бути відсутність самого НАТО. Або ж його руйнація зсередини чи ззовні настільки, що Альянс просто перестав бути привабливим та цікавим для українців,

– написала Гетьманчук.

Водночас новопризначена глава Місії України при НАТО висловила сподівання, що цього не станеться, а п'ята стаття Вашингтонського договору функціонує, "попри спокусу її поховати".

Сам факт того, що ні СРСР в минулому, ні Росія в сучасному не наважились атакувати жодну з країн НАТО, не дає нам права стверджувати зворотнє,

– підкреслила вона.

Нагадаємо, 24 – 25 червня в Гаазі відбудеться саміт НАТО. За даними джерел ЗМІ, президент України Володимир Зеленський планує особисто взяти участь у саміті, однак остаточне рішення буде ухвалене напередодні.