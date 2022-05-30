Вступление Украины в НАТО может состояться быстрее, чем кажется

Если бы Украина была членом НАТО так же, как страны Балтии и бывшие страны Варшавского договора, то в случае российской агрессии все члены Альянса коллективно были бы обязаны ее защищать, как это предусмотрено статьей 5 Вашингтонского договора 1949 года. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Дорогу преодолеет идущий

То есть ситуация безопасности была бы кардинально иной, чем сейчас, когда исключительно НАТО и его члены отдельно решают, как и в каком объеме они оказывают поддержку Украине.

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С момента оккупации Россией части украинской территории наше государство отказалось от политики "внеблоковости".

В июне 2017 года украинский парламент определил членство в НАТО как внешнеполитическую цель страны. В феврале 2019 года курс на членство в НАТО и ЕС был закреплен в нашей Конституции. В 2018 году НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта, претендующей на членство.

"Мы подтверждаем принятое на Бухарестском саммите 2008 года решение о том, что Украина станет членом Альянса с Планом действий по членству как неотъемлемой частью процесса… Мы твердо поддерживаем право Украины решать свое будущее и внешнеполитический курс без постороннего вмешательства", – говорится в коммюнике , составленном по итогам Брюссельского саммита НАТО в 2021 году.

Активная фаза агрессии России против Украины, продолжавшаяся с 2014 года, не способствовала укреплению безопасности на евроатлантическом пространстве. В НАТО все эти годы существовал консенсус по поводу того, чтобы не принимать новых членов, находящихся в ситуации нерешенного территориального конфликта.

Российская тактика создания вокруг себя пояса "государств-инвалидов", имеющих оккупированные территории, успешно работала в пользу противников интеграции Украины в НАТО.

Альянс никогда не представлял никакой угрозы для России. А до февраля 2022 года президент США и другие лидеры НАТО четко заявляли, что не будут принимать прямого участия в защите Украины.

По иронии очередной акт непровоцированной агрессии Кремля 24 февраля доказал, что давнее российское апеллирование к тому, что НАТО якобы расширяется слишком близко к ее границам, это лишь удобный повод для оправдания российской экспансии в регионе.

По моему убеждению, Россия будет делать все возможное, чтобы и дальше разрушать международный порядок, установившийся после распада СССР и завершения "Холодной войны".

Если бы Украину приняли в НАТО до этого года, ситуация бы коренным образом изменилась. Россия бы осознала, что не сможет вернуть Украину в свою зону влияния военным путем. Именно поэтому в последние десятилетия главная стратегическая задача России – разрушение и ослабление Североатлантического альянса как эффективно работающей институции. На тактическом уровне Кремль был сосредоточен на задаче сделать невозможным членство Украины в НАТО и расширение Альянса на Восток.

Если Украина хочет сохранить суверенитет и независимость, то альтернативы членству в ЕС и НАТО нет. Россия, конечно, никогда не согласится на членство Украины в этих двух противоположных ее мировоззрениях объединениях. Интегрированная в европейскую экономику и систему коллективной безопасности Украина навсегда "ускользнет" из серой зоны, подконтрольной России.

Понимая эту связь, Москва недавно полностью отождествляет для себя риски от членства Украины как в НАТО, так и в ЕС. Об этом она не раз заявила устами своих придворных "коммуникаторов" и дипломатов, начиная с осени прошлого года.

Так ли стремление Украины стать полноправным членом НАТО навсегда останется мечтой?

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Как насчет своей послевоенной безопасности рефлексирует Украина

После начала полномасштабной войны России против Украины поддержка членства нашего государства в НАТО достигла почти 80%. Однако потом она снизилась. В информационном поле активизировалось обсуждение "недееспособности" НАТО, возможного отказа Украины от вступления в Альянс в обмен на гарантии безопасности.

Согласно майскому опросу КМИС, украинцы почти одинаково поддерживают членство в НАТО (39%) и "гарантии безопасности" вместо вступления в Альянс (42%).

В марте в Украине началась дискуссия о том, стоит ли нам стремиться к членству в Альянсе. Все более уверенно звучат аргументы, что в том случае, если это столь сильный "триггер" для России, этим целесообразно уступить. Некоторые упрекают, что Украина не получила от НАТО защиты и помощи, на которые надеялась.

Правда, после разоблачения ряда военных преступлений, совершенных Россией на нашей временно оккупированной территории, эти дискуссии притихли одновременно со стамбульской переговорной площадкой.

Украина с подачи ряда внешних и внутренних игроков начала публично искать формулу своей безопасности вне членства в НАТО.

Наши руководители хотят получить от мировых государств гарантии безопасности, которые по силе не будут уступать 5 статье Североатлантического договора, при этом не имея никаких формальных обязательств Украины в ответ. Такой формулы, к сожалению, не бывает. Вернее, на бумаге она существует. Что-то похожее нам уже "гарантировали" в 1994 году в Будапеште под отказ от ядерного оружия. Ошибочность Будапештского меморандума доказана жизнями украинцев и оккупированными территориями.

Среди потенциальных стран-гарантов украинской безопасности называли Великобританию, КНР, Польшу, США, Францию, Турцию, ФРГ, Канаду, Италию, Израиль и даже Россию.

Впрочем, консультации с потенциальными гарантами безопасности Украины показали полную безальтернативность пути Украины в НАТО. Из содержания дипломатических сообщений, поступающих из Вашингтона, Лондона и Берлина, очень быстро стало ясно: "гарантии безопасности", которые готовы рассматривать наши западные партнеры, не являются аналогом 5 статьи Вашингтонского договора.

Согласно международному праву, это не конкретные обязательства гарантировать безопасность Украины, а "заверения" в безопасности ("assurances"). Даже США и Великобритания объяснили, что вряд ли смогут оказать Украине такую же поддержку в отражении потенциальной агрессии, какой она была бы в случае членства в Альянсе.

В таком случае, подписав очередной Будапешт-2, Украина в случае агрессии получит от "гарантов безопасности" ничем не более действенную помощь, чем сейчас, ожидая месяцами согласования поставок необходимого для защиты вооружения. При этом сценарии создавать "морской коридор" в порты Украины, "закрывать" наше небо или размещать контингент своих войск в Украине никто не будет.

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Альтернатива этому "беспомощному" состоянию есть – вооруженный нейтралитет израильского или швейцарского образца. Если не вдаваться в геополитические, военные и экономические подробности - для Украины военный нейтралитет - это "неподъемная роскошь". Чтобы минимизировать риски агрессии со стороны РФ до критически низкого уровня, придется системно вкладывать огромные средства в оборону, новейшие технологии, военно-промышленный комплекс. При таком уровне оборонных расходов у Украины просто нет ресурса на развитие и выполнение других государственных функций.

Следует, наконец, признать очевидное: без мощной военной помощи наших партнеров, почти все из которых являются странами НАТО, Украина не сможет эффективно сдержать российскую агрессию.

Средствами массовой информации и от международных аналитиков ходят заявления о том, что Украину вроде бы "гарантированно не возьмут" в НАТО в ближайшие десятилетия. Мол, в непубличном формате нашему президенту об этом говорили до 24 февраля и говорят сейчас лидеры других государств.

Эти конспирологические теории очень напоминают толкование Кремлем кулуарных разговоров Горбачева – Бейкера по поводу обещаний "не расширять НАТО на Восток" или попытки Ельцина заключить "сейфовое соглашение" с Клинтоном об исключении экссоветских государств из зоны расширения Альянса.

Учитывая крепкую позицию государств Альянса при рассмотрении "безопасных требований" РФ, объявленных США и их союзникам в декабре прошлого года, без согласия Украины НАТО никогда не пойдет на "односторонний отказ" нашему государству в праве на членство. Это стало бы концом системы ценностей Североатлантического альянса и коллективного Запада как такового.

Итак, наша внутринациональная дискуссия по поводу системы послевоенной европейской безопасности, не без участия оппонентов Украины, сейчас используется для отказа от НАТО "руками самой Украины".

Усиленная информационная активность вокруг вопроса украинского членства в НАТО свидетельствует о реальности достижения этой цели в ближайшей перспективе после завершения войны.

По понятным причинам в настоящее время Североатлантический союз не может предложить нам членство. Но есть фактор, приближающий эту перспективу: сейчас для Украины открывается дверь к статусу кандидата в ЕС. Путь Украины в ЕС среди прочего сделает более весомой экономическую мотивацию европейских стран гарантировать безопасность собственных инвестиций в нашей стране.

Следовательно, интеграция Украины в ЕС открывает "окно возможностей" в НАТО. С точки зрения функционирования европейской безопасности ЕС и НАТО тесно связаны друг с другом. Поэтому все восточноевропейские государства двигались к членству в этих двух международных объединениях одновременно.

При этом, если в Восточной Европе в основном очередность была "от членства в НАТО – до членства в ЕС", то пример Швеции и Финляндии, ставших членами ЕС в 1995 году, показывает и обратный подход.

Украинцам как никогда раньше важно понимать, что наше движение в Альянс – это путь реформ, которые качественно меняют государство вместе с его сектором безопасности и правоохранительной системой. Прохождение параллельной дорожной карты реформ как в ЕС, так и НАТО значительно повышает наши шансы на конечное членство в обеих организациях.

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Что касается членства Украины, изменится в подходах стран НАТО

США как лидер цивилизованного демократического мира и их союзники с НАТО после 24 февраля предстали перед непростой дилеммой: помочь Украине выстоять в войне с Россией с риском возможной эскалации на территории самих стран Альянса или позволить Путину "взять свое" в Украине и оставить все нейтральные страны Восточной Европы под влиянием России. Учитывая уроки истории Второй мировой войны и ценности, исповедуемые союзниками, выбор в пользу первого варианта был очевиден.

Однако есть более глобальный вопрос, на который коллективный Запад должен дать ответ: что будет с Украиной, как только война закончится?

Незадолго до полномасштабного нападения России на Украину немецкий дипломат Кристоф Гойсген сказал в интервью, что отказывать Украине в перспективе членства в НАТО "ни политически, ни морально" неприемлемо. По его убеждению, нужно думать и о времени после Путина: "Возможно, преемник Путина скажет, что, учитывая конкуренцию с Китаем, он заинтересован в большей ориентации на Европу, международную демократию и правовой порядок". В такой ситуации, как отметил Гойсген, Украина могла бы стать членом НАТО.

В этом мнении отражается весь довоенный подход Альянса по отношению к месту Украины в европейской безопасности – переждать "эру Путина".

В момент нападения на Украину Россия сделала ставку на инерцию ответа и неоднородность в рядах своих западных оппонентов. Это на фоне мгновенного "блицкрига" на территории Украины должно помочь Кремлю избежать эффекта санкций и парализовать ответ Запада: мол, если с Украиной уже "покончено", то какой смысл Европе нести экономические убытки от изоляции России. Не сложилось.

Впрочем, отсутствие консенсуса о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО может убедить Путина в том, что раскол западных союзников до сих пор реальн, и в то же время стать стимулом эскалации военных действий в Украине. Ведь политические и экономические последствия войны в Украине могут, по мнению Кремля, лишь усугубить такой раскол.

После 24 февраля европейские страны НАТО начали широкомасштабную переоценку своей политики безопасности.

Германия и Франция теперь почувствовали, что партнерство, торговля и многолетние контракты на поставку энергоресурсов больше не могут заменить военное сдерживание, когда приходится сталкиваться с такими государствами, как авторитарная Россия.

Финляндия и Швеция, отказавшись от своего нейтрального статуса, находятся на пороге вступления в НАТО. Другие европейские страны существенно увеличивают расходы на оборону, передают Украине новое оружие и усиливают военное присутствие на восточном фланге Альянса.

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На уровне Альянса результаты такой рефлексии отразятся в Стратегической концепции НАТО-2030, которая будет принята в июне на Мадридском саммите Альянса. Действующая Стратегическая концепция НАТО в 2010 году, среди прочего, рассматривает Россию как "стратегического партнера".

Эти изменения в европейской безопасности и реальность угрозы России повлияют также на подходы к месту Украины.

В противоположность концепции "пережить Путина" в части евроатлантических стремлений Украины, приведу высказывания американского дипломата Курта Волкера, не на словах знакомого с украинскими реалиями: "Думаю, после войны с Россией Украина должна стать членом НАТО. Все меняется, к примеру, перед полномасштабной войной вопрос вступления в Европейский Союз не выглядел перспективным, но после начала агрессии многие вещи будут меняться".

"Я считаю, что гарантия безопасности Украины – продолжает Волкер – это сотрудничество с НАТО. По моему мнению, разумно решение президента Зеленского снять вступление в Североатлантический Альянс с повестки дня, чтобы все увидели, что президент страны-агрессора России Владимир Путин воюет с Украиной не через НАТО, а просто хочет уничтожить украинское государство.

На самом деле, став членом ЕС, Украина получит гарантии безопасности от других стран-членов. Соглашение о Евросоюзе включает положения о совместной обороне, похожие на те, на которых настаивает Киев во время переговоров с Москвой. Но было бы достаточно легкомысленно полагаться на находящуюся в зачаточном состоянии общую оборонную политику ЕС в защите от российской агрессии.

Во-первых, процедура вступления Украины в ЕС займет не один год. А во-вторых, гарантии безопасности ЕС не включают обязательств США и Великобритании – ключевых "ядерных" игроков НАТО.

И здесь мы приходим к условному "Бухарестскому прецеденту". В апреле 2008 года Украина уже была в шаге от предоставления Плана действий по членству в НАТО. Непреодолимые разногласия во взглядах союзников заблокировали это решение, которое заменили размытыми обещаниями, что Украина "в будущем станет членом НАТО". С того момента Германия и Франция отказывались приглашать Украину в Альянс, опасаясь спровоцировать Россию.

Теперь, когда Россия доказала, что ей не нужны "провокации НАТО", чтобы совершить акт агрессии, Альянс должен изменить выжидательную позицию и дать Украине скорый путь к членству. Аргумент здесь очень прост – любая борьба с агрессором по факту всегда дороже, чем его эффективное сдерживание.

Конечно, сегодня есть политические и препятствия безопасности для быстрого членства Украины в Альянсе. Поэтому общая инициатива по продвижению членства Украины в НАТО, которую могли бы возглавить такие ключевые союзники, как США, Великобритания, Канада и Польша, могла бы преодолеть "исторический" скепсис Франции и Германии.

Британия, после Brexit активно ищет свой новый статус в мире, в последние месяцы проявляет заинтересованность в лоббировании интересов Украины в НАТО по сравнению с другими ключевыми странами-членами. В этом ключе региональные инициативы по углублению сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей являются положительным сигналом в вопросе интеграции Украины в НАТО как ключевой страны пояса безопасности Балто-Черноморского региона.

Россия даже после своего военного поражения в Украине будет против членства Украины в НАТО. Она будет угрожать в большинстве своем политическими и военными последствиями, как это уже сейчас происходит относительно решения Финляндии и Швеции стать членами Альянса. Но, учитывая ряд объективных причин, игра Кремля не готова к расширению конфликта в открытом противостоянии с НАТО. Фактически Россия уже применила весь конвенционный набор военных средств, чтобы не разрешить Украине проводить самостоятельную внешнюю политику в области безопасности.

Первые шаги на пути к изменению устоявшейся парадигмы вступления стран-кандидатов в НАТО через "парадный вход" уже проходят. У Украины есть шанс стать членом НАТО без этапа Плана действий по членству – как это происходит прямо сейчас с Финляндией и Швецией.

Как отмечают американские дипломаты, План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без него. План действий по членству, согласно позиции временной поверенной США в Украине Кристины Квин, рассматривается как механизм, позволяющий государству-члену достичь требований для совместимости, и если какое-либо государство уже отвечает этим требованиям – План действий по членству становится ненужным.

Украина в этом ключе заслуживает такого же подхода, как Финляндия и Швеция. Правда, с несколькими оговорками.

В отличие от скандинавских стран-кандидатов, Украина сегодня имеет оккупированные территории. Также, если война с Россией в своей гибридной фазе продлится несколько последующих лет, как это, например, было на Донбассе в течение 8 лет, НАТО не сможет принять к своим членам страну в состоянии войны.

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В частности, 26 апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что двери НАТО для Украины и дальше будут открыты. Однако, уточнил глава Пентагона, перспективы вступления можно обсуждать только после окончания войны с Россией.

Уже не первый год в коридорах НАТО продолжаются прения, что, продолжая агрессивную политику по оккупации территории соседей, Россия де-факто получает право вето на членство в НАТО этих государств. По этой причине НАТО "созревает" в внедрении подхода, ограничивающего статью 6 Вашингтонского договора о коллективной безопасности территориями, находящимися под стабильным контролем правительства на дату вступления.

Безусловно, для адаптации политики расширения Альянса к реалиям безопасности Украины понадобится упорное давление стран-лидеров НАТО и креативная дипломатическая игра. США как идеолог и гарант североатлантической безопасности должны играть ключевую роль в этом процессе. Западная коалиция в рамках формата "Рамштайн" уже проделала неплохую работу, построив объединенную коалицию западных стран, чтобы наладить стабильную военную помощь Украине. После войны Вашингтону, Лондону, Оттаве и Варшаве придется сделать то же самое, чтобы объединить страны НАТО вокруг идеи членства Украины.

Вместо выводов

Сложная международная ситуация, возникшая после 24 февраля этого года, привела к ряду необратимых последствий и демонтажу архитектуры европейской безопасности, которая сложилась после Холодной войны.

Как ни странно, эта ситуация открывает для Украины ряд возможностей. Как никогда раньше у Украины есть шанс начать процедуру вступления не только в ЕС, но и в НАТО.

Чтобы воспользоваться моментом, должны правильно толковать сегодняшнюю ситуацию, природу агрессии РФ в отношении Украины и аргументы, которые могут сделать ее невозможным на будущее. Для этого власти и обществу следует проводить честный диалог. Не просить и не давать несбывшихся обещаний "выиграть войну за два месяца" или заключить новый союз, что "будет сильнее гарантий НАТО".

Отечественные апологеты "слабого" и "недееспособного" НАТО, многочисленные международные эксперты и просто проплаченные манипуляторы сознательно вводят граждан Украины в заблуждение. Подталкивают нас к очередному развороту во внешней политике.

Лучшее доказательство эффективности гарантий коллективной безопасности НАТО – "скандинавский марафон" в Альянс, начавшийся непосредственно после начала новой фазы российской агрессии в этом году. Финны и шведы, увидев "окно возможностей", не стали создавать новых оборонных союзов. Их оборонная и политика безопасности, даже при формально нейтральном статусе, все последние десятилетия была направлена на полную совместимость с Альянсом.

И, наконец, главный показатель здесь один: со времени основания 73 года назад ни одно государство-член НАТО не испытало территориальных посягательств со стороны третьих стран (вопросы "войны на Фолклендах" и атаку на США "11 сентября" вынесем за скобки).

Именно сегодня, во время сокрушительной войны на украинских территориях, наступает тектоническое и ценностное смещение в понимании роли Украины в Европе. Это изменение взглядов на Украину и Россию, столь удобных и прибыльных для западных элит, произойдет не одновременно.

Сегодняшний "украинский кризис", как его часто называют в мировых СМИ, – это проверка "на прочность" для западной системы ценностей и институтов, ключевое место среди которых занимает Североатлантический альянс.

Истинные причины российской агрессии и риски российско-украинской войны для всего континента изменяют прежнее негативное отношение к членству Украины в НАТО.

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Но есть два существенных условия . Конечно, для продолжения движения как в НАТО, так и в ЕС необходимо по меньшей мере завершить активную стадию войны. Второй фактор нашего успеха – не спекулировать на чувстве "весь мир виноват в Украине", а требовать ускорения интеграции под реальное проведение реформ.

Предыдущий подход "политики открытых дверей" НАТО оказался пассивным и долговременным. В результате было создано благодатное пространство для манипуляций и злоупотребления со стороны оппонентов евроатлантической интеграции.

Решение поддержать евроатлантические стремления Украины для европейских политиков – это своеобразный тест на готовность предоставить приоритет безопасности экономической выгоде. Во многих странах НАТО пришло осознание того, что предварительный упор на диалог и привлечение РФ с целью снижения напряжения в Европе не оправдался, приведя к безопасности, гуманитарной, а в перспективе и экономической катастрофе глобальных масштабов.

Европе сегодня крайне необходима способность Альянса играть активную роль, формируя прочную среду безопасности, а не реагируя на кризисы, как это произошло с агрессией РФ против Грузии в 2008 году и Украины в 2014 и 2022 годах.

Ключевым испытанием этой новой роли на континенте станет готовность Североатлантического союза интегрировать как скандинавских союзников на севере, западно-балканские страны на юге, так и своих союзников на востоке Европы.

Именно поэтому наше вступление в НАТО может произойти быстрее, чем многим кажется сегодня. Это произойдет не сейчас и не завтра в разгар войны, но, возможно, сразу после ее завершения.

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