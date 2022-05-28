Три особенности войны в Черном море

1 – это украинские газовые платформы "Черноморнефтегаза" , захваченные спецназом РФ еще в феврале 2014-го. Их всего 11, они начинаются с расстояния 50 километров восточнее острова Змеиный (замеченный звездочкой).

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На каждой – минигарнизон из 10 – 15 морпехов, а также современные системы наблюдения за подводной, надводной и воздушной обстановкой.

2 – это морские буровые платформы и специализированный технологический флот Румынии.

3 – это морские буровые платформы и технологический флот Турции. Внимание – это огромное месторождение природного газа, где уже построен подводный газопровод к турецкому берегу.



Газовое месторождение Турции в Черном море позволит ей полностью избавиться от энергетической зависимости от России / Фото из фейсбука Андрея Клименко

И Турция уверена, что это месторождение позволит ей уже с 2023 постепенно полностью избавиться от газовой зависимости от РФ.

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Отмечу, что последнее очень хорошо объясняет, почему Турция дууууууже не хочет какого-либо возможного расширения боевых действий в Черном море (в частности, не дает разрешения на проход к Черному морю военных кораблей нечерноморских стран НАТО).

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