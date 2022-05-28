Три особливості війни у Чорному морі
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На кожній – мінігарнізон з 10 – 15 морпіхів, а також сучасні системи спостереження за підводною, надводною та повітряною обстановкою.
3 – це морські бурові платформи та технологічний флот Туреччини. Увага – це величезне родовище природного газу, де вже побудовано підводний газопровід до турецького берегу.
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Наголошу, що останнє дуже добре пояснює, чому Туреччина дуууууже не хоче якогось можливого розширення бойвих дій в Чорному морі (зокрема не дає дозволу на прохід до Чорного моря військових кораблів нечорноморських країн НАТО).
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