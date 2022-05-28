"Крокодильи слезы" Путина

Эти слезы. Я тогда думала: о чем они? У Путина сказали, что это от ветра, но кто же в это поверил. Оказалось, что это – "крокодильи слезы", если провести аналогию с цитатой Черчилля об умиротворении крокодила, аппетит которого от этого только растет.

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Но есть еще одна причина для сравнения. Все мы неоднократно наблюдали, как разные представители РФ "лили слезы" по поводу "женщин и детей Донбасса". Но почему-то эти представители никогда не упоминают цитату Путина о том, что "российские военные будут стоять за спинами женщин и детей". А после Бучи и Мариуполя карма убийц россиянам обеспечена на сто лет вперед.

"Крокодиловые слезы" в этом смысле (они же "слезы Путина" как начало) – это и элемент циничной пропаганды, и проявление комплекса, который Россия сама себе создала.

Как Россия вынашивала войну

За время, начиная с 2014 года, в публичном пространстве РФ сформировалось "коллективное страдание" в отношении украинских территорий. На уровне психологического комплекса и болезни. Вплоть до стремления уничтожить Украину и украинцев. Это "страдание" (оно же в итоге – война) превратилось в России в нового царя и новую идеологию, вокруг которых и строится вся политика.

Итак, 2012 тогда окончательно ограничил все возможные альтернативные варианты поведения. В каком-то смысле Болотная и Сахарова 2011-2012 стали определенным этапом, развилкой в политической истории РФ: либо модернизация, борьба с реальными проблемами, политические и экономические реформы, либо укрепление режима, консервация проблем, поиск внешнего врага.

О главном Российскую гадине нужно раздавить, иначе в водоворот войны затянет не только Украину

Дьявольская речь

Победила вторая тенденция. Путин включил патриотическую и охранную риторику. Если кто-то помнит – на митинге в феврале 2012 года Путин сравнил ситуацию в современной России едва ли не с 1812 года: "Позади только Москва".

Уже тогда было совершенно очевидно: "слезы Путина" на Манежной и оборонная лексика по всем законам жанра предполагали дальнейшее развертывание этой линии по нарастанию. Как видим, вплоть до войны.

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