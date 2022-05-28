Зафиксированы разрушения в городах Луганщины: четырнадцать многоэтажек в Северодонецке, девять домов в Горном, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка – 12, селе Орехово – два.

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Преступления кафиров

Противник фактически уничтожает жилую и критическую инфраструктуру Луганщины, осуществляя авиаудары и обстреливая населенные пункты по всем видам вооружения – танкам, артиллерии, минометам, системам залпового огня.

На днях, местными источниками аналитического отдела ГИ "Правое Дело" были зафиксированы координаты российских артиллерийских батарей гаубиц Д-30, которые вели обстрел находящихся под контролем ВСУ жилых кварталов населенных пунктов.

Д-30 – прицепная гаубица калибра 122 миллиметров. Гаубица входит в число самых массовых артиллерийских систем послевоенного периода. В народе носит прозвище "Лягушка".

Местным движением сопротивления координаты вражеских батарей были переданы украинским специальным службам. Усилиями украинских защитников артиллерийские батареи противника Д-30 прекратили свое существование.

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Разгром россиян

По оперативной информации по состоянию на 6:00 27.05.2022 по российскому вторжению на Луганском направлении отражены двенадцать атак врага, уничтожены танк и пять артиллерийских систем.

Следует заметить, что такая судьба будет ждать всех их "коллег", пришедших в Украину с оружием.

В Генштабе ВСУ утром 28 мая сообщили, что на Северодонецком направлении при поддержке артиллерии российские войска вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка, успеха не имели, понесли потери, отошли на ранее занятые позиции.

По информации британской разведки, Россия усилила интенсивность своих операций на Донбассе, пытаясь оцепить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Но операция объединенных сил Украины сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом.

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