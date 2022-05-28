Зафіксовані руйнування у містах Луганщини: чотирнадцять багатоповерхівок у Сєвєродонецьку, дев'ять будинків в Гірському, по чотири – в Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка – 12, селі Оріхове – два.

Читайте Новий указ Путіна показав цілі, на яких раша-фюрер вирішив зупинитись

Злочини окупантів

Противник фактично знищує житлову і критичну інфраструктуру Луганщини, здійснюючи авіаудари та обстрілюючи населені пункти з усіх видів озброєння – танків, артилерії, мінометів, систем залпового вогню.

Днями, місцевими джерелами аналітичного відділу ГІ "Права Справа" були зафіксовані координати російських артилерійських батарей гаубиць Д-30, які вели обстріл житлових кварталів населених пунктів, що знаходяться під контролем ЗСУ.

Д-30 – причіпна гаубиця калібру 122 міліметрів. Гаубиця належить до числа наймасовіших артилерійських систем післявоєнного періоду. В народі носить прізвисько "Жаба".

Місцевим рухом спротиву координати ворожих батарей були передані українським спеціальним службам. Зусиллями українських захисників артилерійські батареї противника Д-30 припинили своє існування.

Важливо Російські війська на Херсонщині: коли Україна піде в контрнаступ

Розгром росіян

За оперативною інформацією станом на 6:00 27.05.2022 щодо російського вторгнення на Луганському напрямку відбито дванадцять атак ворога, знищено танк та п'ять артилерійських систем.

Варто зауважити, що така доля чекатиме усіх їхніх "колег", які прийшли в Україну зі зброєю.

У Генштабі ЗСУ вранці 28 травня повідомили, що на Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії російські війська вели штурмові дії у районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка, успіху не мали, зазнали втрат, відійшли на раніше зайняті позиції.

За інформацією британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об'єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

Також цікаво – Росіяни авіаударом знищили будівлю кінотеатру в Лисичанську: дивіться відео