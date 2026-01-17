Укр Рус
17 января, 14:44
ВСУ разнесли российскую ПВО в Крыму и состав БПЛА в районе Донецка

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Силы обороны Украины попали по объектам ПВО врага в Крыму.
  • В районе Донецка украинские военные уничтожили состав беспилотных летательных аппаратов.

Украинские военные продолжают серию успешных ударов по россиянам на оккупированных территориях. Очередной "хлопок" враг встретил в Крыму и Донецке.

В Генштабе рассказали о результатах последних ударов по оккупантам в Крыму и Донецкой области, передает 24 Канал

Каковы последствия атаки на россиян в Крыму и Донецкой области?

Так, Силы обороны попали по объектам противовоздушной обороны врага: радиолокационной станции "Небо-У" в районе Евпатории;

  • зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" в районе Хуторка.
  • Кроме того, в районе Донецка защитники попали в место хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов.

"Масштабы ущерба уточняются", – добавили в Генштабе.

Что известно о последних ударах Украины по России?

  • Украинские бойцы нанесли удар по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге, серьезно повредив его производственные мощности. Завод отвечал за производство ударно-разведочных беспилотников.
  • В Ростове-на-Дону из-за атаки дронов возник пожар на территории завода "Эмпилс". Там были поражены резервуары нефтепродуктов, что привело к значительным повреждениям.
  • Украинские силы поразили буровые установки "Лукойл" в Каспийском море. Также атакован зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в Луганской области и состав материально-технического подразделения 49-й армии России в Херсонской области.