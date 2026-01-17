17 января, 14:44
ВСУ разнесли российскую ПВО в Крыму и состав БПЛА в районе Донецка
Основные тезисы
- Силы обороны Украины попали по объектам ПВО врага в Крыму.
- В районе Донецка украинские военные уничтожили состав беспилотных летательных аппаратов.
Украинские военные продолжают серию успешных ударов по россиянам на оккупированных территориях. Очередной "хлопок" враг встретил в Крыму и Донецке.
В Генштабе рассказали о результатах последних ударов по оккупантам в Крыму и Донецкой области, передает 24 Канал.
Смотрите также Производство "Молний" взлетело в воздух: аналитик раскрыл, как это повлияет на обстрелы
Каковы последствия атаки на россиян в Крыму и Донецкой области?
Так, Силы обороны попали по объектам противовоздушной обороны врага: радиолокационной станции "Небо-У" в районе Евпатории;
- зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" в районе Хуторка.
- Кроме того, в районе Донецка защитники попали в место хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов.
"Масштабы ущерба уточняются", – добавили в Генштабе.
Что известно о последних ударах Украины по России?
- Украинские бойцы нанесли удар по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге, серьезно повредив его производственные мощности. Завод отвечал за производство ударно-разведочных беспилотников.
- В Ростове-на-Дону из-за атаки дронов возник пожар на территории завода "Эмпилс". Там были поражены резервуары нефтепродуктов, что привело к значительным повреждениям.
- Украинские силы поразили буровые установки "Лукойл" в Каспийском море. Также атакован зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в Луганской области и состав материально-технического подразделения 49-й армии России в Херсонской области.