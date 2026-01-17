ЗСУ рознесли російську ППО у Криму та склад БпЛА у районі Донецька

Українські військові продовжують серію успішних ударів по росіянах на окупованих територіях. Чергову "бавовну" ворог зустрів у Криму та Донецьку.

У Генштабі розповіли про результати останніх ударів по окупантах у Криму та у Донецькій області, передає 24 Канал.

Які наслідки атаки на росіян у Криму та на Донеччині?

Так, Сили оборони влучили по об'єктах протиповітряної оборони ворога:

радіолокаційній станції "Небо-У" у районі Євпаторії;

зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" в районі Хуторка.

Окрім того, в районі Донецька захисники поцілили в місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів.

"Масштаби збитків уточнюються", – додали у Генштабі.