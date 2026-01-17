17 січня, 14:44
ЗСУ рознесли російську ППО у Криму та склад БпЛА у районі Донецька
Основні тези
- Сили оборони України влучили по об'єктах ППО ворога у Криму.
- У районі Донецька українські військові знищили склад безпілотних літальних апаратів.
Українські військові продовжують серію успішних ударів по росіянах на окупованих територіях. Чергову "бавовну" ворог зустрів у Криму та Донецьку.
У Генштабі розповіли про результати останніх ударів по окупантах у Криму та у Донецькій області, передає 24 Канал.
Які наслідки атаки на росіян у Криму та на Донеччині?
Так, Сили оборони влучили по об'єктах протиповітряної оборони ворога:
- радіолокаційній станції "Небо-У" у районі Євпаторії;
- зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" в районі Хуторка.
Окрім того, в районі Донецька захисники поцілили в місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів.
"Масштаби збитків уточнюються", – додали у Генштабі.