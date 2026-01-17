Укр Рус
24 Канал Головні новини ЗСУ рознесли російську ППО у Криму та склад БпЛА у районі Донецька
17 січня, 14:44
1

ЗСУ рознесли російську ППО у Криму та склад БпЛА у районі Донецька

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Сили оборони України влучили по об'єктах ППО ворога у Криму.
  • У районі Донецька українські військові знищили склад безпілотних літальних апаратів.

Українські військові продовжують серію успішних ударів по росіянах на окупованих територіях. Чергову "бавовну" ворог зустрів у Криму та Донецьку.

У Генштабі розповіли про результати останніх ударів по окупантах у Криму та у Донецькій області, передає 24 Канал.

Дивіться також Виробництво "Молній" злетіло в повітря: аналітик розкрив, як це вплине на обстріли 

Які наслідки атаки на росіян у Криму та на Донеччині?

Так, Сили оборони влучили по об'єктах протиповітряної оборони ворога:

  • радіолокаційній станції "Небо-У" у районі Євпаторії;
  • зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" в районі Хуторка. 

Окрім того, в районі Донецька захисники поцілили в місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів. 

"Масштаби збитків уточнюються", – додали у Генштабі.

 