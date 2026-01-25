ВСУ и Бундесвер станут первыми армиями в истории, где солдат будут кормить роботы
- В Германии создали роботизированную систему с искусственным интеллектом для приготовления и раздачи еды на военных базах, и заключены контракты на ее поставку Бундесверу и ВСУ.
- Система CA-1, способна готовить до 500 порций еды из одного комплекта продуктов, сокращает потребность в поварском персонале на 95% и может работать в автономном режиме.
В Германии создали роботизированную систему с искусственным интеллектом, предназначенную для приготовления и раздачи еды на военных базах. Разработчики уже заключили контракты на поставку таких систем Бундесверу и Вооруженным силам Украины.
Об этом рассказали в компании-разработчике Circus Defence.
Что известно о роботизированных немецких кухнях?
В декабре в Circus Defence сообщили, что заключили соглашение с 3-м армейским корпусом ВСУ о развертывании 25 автономных роботизированных систем CA-1 для "тактического снабжения питания" на учебных базах 3-й штурмовой бригады.
Там уточнили, что это первый в мире проект развертывания ИИ-систем тылового обеспечения войск в условиях активных боевых действий.
Недавно компания заявила, что заключила контракт на поставку аналогичных роботизированных кухонь еще и немецкой армии. Там отметили, что благодаря этой роботизированной системе можно организовать полноценное круглосуточное питание для солдат, независимо от часов их дежурства или времени возвращения с учений и операций.
На сайте компании описывают систему CA-1 как робокухню, способную в автономном режиме готовить свежие блюда в соответствии с запросом, сокращая потребность в поварском персонале на 95%. Робокухню достаточно загрузить необходимыми ингредиентами, и дальше она сама все приготовит и помоет кухонные принадлежности. Время приготовления блюда составляет от трех до четырех минут. Из одного полного комплекта продуктов CA-1 способна приготовить до 500 порций.
