ЗСУ і Бундесвер стануть першими арміями в історії, де солдатів годуватимуть роботи

У Німеччині створили роботизовану систему зі штучним інтелектом, призначену для приготування і роздачі їжі на військових базах. Розробники вже уклали контракти на поставку таких систем Бундесверу й Збройним силам України.

Про це розповіли в компанії-розробнику Circus Defence.

Що відомо про роботизовані німецькі кухні?

У грудні в Circus Defence повідомили, що уклали угоду з 3-м армійським корпусом ЗСУ про розгортання 25 автономних роботизованих систем CA-1 для "тактичного постачання харчування" на навчальних базах 3-ї штурмової бригади.

Там уточнили, що це перший у світі проєкт розгортання ШІ-систем тилового забезпечення військ в умовах активних бойових дій.

Нещодавно компанія заявила, що уклала контракт на поставку аналогічних роботизованих кухонь ще й німецькій армії. Там зауважили, що завдяки цій роботизованій системі можна організувати повноцінне цілодобове харчування для солдатів, незалежно від годин їхнього чергування чи часу повернення з навчань та операцій.

На сайті компанії описують систему CA-1 як робокухню, здатну в автономному режимі готувати свіжі страви відповідно до запиту, скорочуючи потребу в кухарському персоналі на 95%. Робокухню достатньо завантажити необхідними інгредієнтами, і далі вона сама все приготує і помиє кухонне приладдя. Час приготування страви становить від трьох до чотирьох хвилин. З одного повного комплекту продуктів CA-1 здатна приготувати до 500 порцій.

