ВСУ сорвали прорыв оккупантов к Новопавловке: ликвидирован российский десант

Украинские защитники локализовали прорыв оккупантов к Новопавловке на Днепропетровщине. Воины уничтожили большинство российских военных, а двух взяли в плен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 59 отдельную штурмовую бригаду беспилотных систем имени Якова Гандзюка.

Как ВСУ остановили прорыв врага на Днепропетровщине?

Украинские бойцы рассказали о локализации ситуации в Новопавловке. Российские оккупанты прорвались в село, однако Силы обороны их остановили.

Ситуация возле Новопавловки: смотрите на карте DeepState

"Прорыв" в Новопавловке или "Новопавловский десант" Попытка была – ситуация локализована,

– говорится в сообщении.

Украинские военные ликвидировали 15 российских военных, еще двух взяли в плен.

Новопавловка расположена в Днепропетровской области. Ранее российские захватчики пытались захватить ее быстрым штурмом.

