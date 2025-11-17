ВСУ сорвали прорыв оккупантов к Новопавловке: ликвидирован российский десант
- ВСУ локализовали прорыв российских оккупантов к Новопавловке, уничтожив 15 из них и взяв двух в плен.
- Новопавловка расположена в Днепропетровской области, где ранее российские войска пытались осуществить быстрый штурм.
Украинские защитники локализовали прорыв оккупантов к Новопавловке на Днепропетровщине. Воины уничтожили большинство российских военных, а двух взяли в плен.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 59 отдельную штурмовую бригаду беспилотных систем имени Якова Гандзюка.
Как ВСУ остановили прорыв врага на Днепропетровщине?
Украинские бойцы рассказали о локализации ситуации в Новопавловке. Российские оккупанты прорвались в село, однако Силы обороны их остановили.
Ситуация возле Новопавловки: смотрите на карте DeepState
"Прорыв" в Новопавловке или "Новопавловский десант" Попытка была – ситуация локализована,
– говорится в сообщении.
Украинские военные ликвидировали 15 российских военных, еще двух взяли в плен.
Новопавловка расположена в Днепропетровской области. Ранее российские захватчики пытались захватить ее быстрым штурмом.
Последние новости о войне в Украине: что известно?
К слову, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россияне перебрасывают технику и живую силу на Покровское и Запорожское направления, особенно обострилась ситуация возле Гуляйполя.
По его словам, как только россияне получили там определенное преимущество, увеличили давление, они начали активно перебрасывать подкрепления.
По данным Генштаба, за сутки 15 ноября Россия осуществила 176 боевых столкновений, использовав одну ракету, 122 управляемые авиабомбы и 4251 обстрел.